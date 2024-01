Routt est aux prises avec trois décès par suicide en janvier alors que le problème reste particulièrement sous-estimé chez les personnes âgées

Les décès par suicide dans la vallée de Yampa ont légèrement diminué en 2023 par rapport aux années précédentes et, dans le même temps, près de 230 citoyens ont profité de services de conseil professionnels gratuits par l’intermédiaire de l’organisation à but non lucratif Reaching Everyone Preventing Suicide.

Les autorités enquêtent sur la mort d’un homme de 45 ans et de deux enfants à Phippsburg comme un meurtre-suicide. Cependant, les résidents pourraient également être secoués d’apprendre que deux personnes âgées du comté de Routt, âgées de la fin des années 70 ou du début des années 80, se sont suicidées début janvier.

Les experts affirment que les taux de suicide chez les personnes âgées ont légèrement augmenté au cours de la dernière décennie, car bon nombre des problèmes auxquels sont confrontés tous les adultes aux prises avec des idées suicidaires pourraient être exacerbés chez les personnes âgées. Les personnes âgées peuvent souffrir davantage de problèmes de santé physique ou de douleurs chroniques, d’un déclin des fonctions sensorielles, de problèmes de sommeil, d’isolement et de déconnexion sociaux, de perte d’amis ou de conjoint, de cercles sociaux rétrécis, d’un manque de capacité à ressentir de la joie ou un but, d’un handicap ou d’un handicap. solitude.

«Le suicide chez les personnes âgées est plus courant que la plupart des gens ne le pensent», a noté le Dr David Conklin, psychiatre et médecin-chef au Mind Springs Health à Glenwood Springs. « Il s’agit toujours d’un problème sous-estimé et nous menons moins de campagnes de sensibilisation que dans les autres tranches d’âge. »

“Il y a beaucoup d’agressivité en jeu dans la recherche, la reconnaissance et la compréhension, donc il y a une sous-reconnaissance de l’âge comme facteur de risque de suicide”, a déclaré Conklin. « Les décès par suicide chez les personnes âgées constituent un problème croissant. »

Conklin a noté que lorsque les capacités fonctionnelles générales des personnes âgées diminuent, leur risque de suicide augmente.

Les adultes âgés de 75 ans et plus ont l’un des taux de suicide les plus élevés, soit 20,3 suicides pour 100 000 personnes, et les hommes âgés de 75 ans et plus ont le taux le plus élevé, soit 42,2 pour 100 000 personnes, par rapport aux autres groupes d’âge, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

En 2021, les taux de suicide étaient plus élevés chez les adultes âgés de 25 à 34 ans (19,48 pour 100 000) et de 7 à 84 ans (19,56 pour 100 000), le taux étant le plus élevé chez les adultes âgés de 8 ans ou plus (22,39 pour 100 000). Les groupes plus jeunes ont des taux de suicide systématiquement inférieurs à ceux des adultes d’âge moyen et plus âgés. En 2021, les adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans avaient un taux de suicide de 15,15. Fondation américaine pour la prévention du suicide/Photo de courtoisie

Les statistiques montrent que le suicide était la deuxième cause de décès en 2020 chez les personnes âgées de 10 à 14 ans et de 25 à 34 ans, et la troisième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 24 ans, selon l’Institut national de la santé mentale.

Les taux de suicide ont augmenté d’environ 36 % entre 2000 et 2021, avec 48 183 décès en 2021, selon le CDC. Le nombre de personnes qui pensent ou tentent de se suicider est encore plus élevé. En 2021, on estime que 12,3 millions d’adultes américains ont sérieusement pensé au suicide, 3,5 millions ont planifié une tentative de suicide et 1,7 million ont tenté de se suicider, selon le CDC.

Fondation américaine pour la prévention du suicide/Photo de courtoisie

Mindy Marriott, directrice exécutive du REPS, a noté que mercredi, la communauté avait connu trois suicides dans le comté de Routt et un dans le comté de Moffat, un homme d’une vingtaine d’années.

Tom Gangel, conseiller et directeur régional de Mind Springs Health, a déclaré que c’était un faux récit selon lequel la dépression et le vieillissement allaient de pair. La dépression est peut-être plus difficile à reconnaître chez les personnes âgées, mais elle reste très traitable, a déclaré Gangel.

Gangel a déclaré que les personnes âgées peuvent souffrir « du manque de capacité à ressentir de la joie et de la perte du sentiment d’utilité, réalisant que je ne suis plus sûr d’avoir un sens ».

April Sigman, directrice exécutive du Conseil du comté de Routt sur le vieillissement, a encouragé les personnes âgées à trouver des activités adaptées à leurs capacités. Celles-ci pourraient inclure des offres proposées par le conseil telles que le Tai Chi, des cours de conditionnement physique ou de yoga contre l’arthrite, des déjeuners Eat and Greet, des jeux de bingo et de bridge, des rencontres de Mahjong, l’apprentissage du tricot ou du crochet, des excursions d’une journée et des après-midi Tea and Talk. Sigman encourage les personnes âgées à faire du bénévolat selon leurs capacités, qu’il s’agisse de lire des histoires à la bibliothèque, d’enseigner une recette à quelqu’un ou de livrer des popotes roulantes.

« L’isolement social est préjudiciable à la santé mentale et physique de chacun, et il est très important de rester en contact avec votre communauté et de tendre la main lorsque vous avez besoin d’aide à vos amis, à votre famille ou à des groupes communautaires », a déclaré Sigman.

Meredith Van Ness, travailleuse sociale clinicienne agréée, qui exerce à Steamboat Springs, note que le TAS, ou trouble affectif saisonnier, peut compliquer davantage les problèmes mentaux des personnes âgées.

“Soutenir les personnes âgées souffrant de TAS ou de tristesse générale implique une combinaison de compréhension empathique et d’interventions pratiques”, a déclaré Van Ness.

Le travailleur social a suggéré aux personnes âgées de s’exposer à la lumière naturelle du soleil pendant 10 minutes en dehors d’une journée ou même de s’asseoir près des fenêtres, ou d’envisager l’utilisation de lampes de luminothérapie qui imitent la lumière naturelle du soleil le matin.

Van Ness encourage les personnes âgées à lutter contre l’isolement grâce à des interactions sociales régulières, à pratiquer une activité physique régulière adaptée à leurs niveaux de capacité, à avoir une alimentation bien équilibrée contenant suffisamment de nutriments, à s’adonner à des passe-temps et à des activités, à pratiquer la méditation ou des exercices de respiration profonde pour aider à gérer le stress et invitez votre famille et vos amis à des enregistrements et des conversations réguliers.

Van Ness suggère aux personnes âgées d’établir une routine quotidienne cohérente, car « la prévisibilité peut procurer un sentiment de stabilité et de contrôle, ce qui est bénéfique pour la santé mentale ».

Fondation américaine pour la prévention du suicide/Photo de courtoisie

Si la tristesse persiste ou s’aggrave, les experts encouragent les personnes âgées à demander l’aide de professionnels de la santé mentale.

Les professionnels de la santé mentale de la région reconnaissent que la région de Yampa Valley ne dispose pas de suffisamment de conseillers spécifiquement spécialisés dans la santé mentale gériatrique. Pourtant, Conklin a déclaré que le meilleur indicateur de succès du conseil en santé mentale est un lien solide ou une alliance thérapeutique entre un patient et un conseiller. Conklin a déclaré que Mind Springs Health, avec des bureaux à Steamboat et Craig, dispose d’une grande variété de conseillers et accepte la plupart des plans Medicare. Les nouveaux patients peuvent généralement prendre rendez-vous dans les cinq jours.

Les prestataires de santé comportementale des centres de santé communautaires Northwest Colorado Health à Steamboat et Craig voient des patients de tous âges, y compris des personnes âgées.

Conklin a noté qu’il a été démontré que le traitement aux antidépresseurs diminue le risque de suicide chez les personnes âgées chez qui on a diagnostiqué une dépression.

Le psychiatre a encouragé les personnes âgées à continuer de consulter régulièrement leur médecin traitant, ce qui peut constituer une intervention clé en cas de problèmes de santé mentale. Il est important pour les personnes âgées de maintenir le plus haut niveau de fonctionnalité et de santé physique, a-t-il déclaré.

Selon les experts, la première étape pour les membres de la famille, les amis ou les voisins qui souhaitent aider une personne âgée en difficulté est de s’enregistrer.

Michael Barber, directeur régional du Colorado pour la Fondation américaine pour la prévention du suicide, a perdu sa grand-mère par suicide il y a huit ans. Il a souligné que tendre la main à une personne en difficulté peut nécessiter plusieurs tentatives.

“S’ils ne sont pas réceptifs du premier coup, réessayez, juste pour qu’ils sachent qu’il y a quelqu’un qui se soucie d’eux et les aime”, a déclaré Barber. “Continuez à tendre la main et à vous connecter avec les gens.”

“La solitude et la déconnexion sociale sont d’énormes problèmes chez les personnes âgées”, a déclaré Conklin. « Tendre la main et établir des liens avec les personnes âgées de votre entourage peut leur sauver la vie. Nous ne pouvons pas éliminer la stigmatisation sans en parler et demander aux autres comment ils vont.