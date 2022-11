Routes d’accès à McKinley fermées en raison de la neige : GRC de Kelowna

Les deux accès à McKinley Beach Community ont été fermés par la GRC de Kelowna.

McKinley Road et Hilltown Drive, à côté de Glenmore Road, ont été temporairement fermées vers 9 h 30. le 7 novembre, en raison de «conditions enneigées», rapporte la GRC.

Des chasse-neige sont en route pour dégager les routes.

ALERTE À LA CIRCULATION à Kelowna – les deux accès à McKinley ont été temporairement fermés par le #GRC en raison des conditions d’enneigement. Les charrues de la ville sont en route pour vous aider. Soyez prudent sur les routes. — GRC de Kelowna (@KelownaRCMP) 7 novembre 2022

