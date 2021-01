GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé que les premières élections présidentielles et parlementaires depuis 2006 se tiendront plus tard cette année. Mais la route vers le vote – la clé pour faire progresser l’Etat palestinien et réparer un fossé entre le parti Fatah d’Abbas et le groupe militant islamique Hamas – est semée d’obstacles.

Des élections parlementaires doivent avoir lieu le 22 mai, suivies d’un vote présidentiel le 31 juillet. Les factions rivales se réuniront en Egypte plus tard ce mois-ci, dans l’espoir de mettre au point la logistique et de régler leurs différends avant le lancement des campagnes électorales.

Avec le vieillissement d’Abbas à la tête en Cisjordanie et le régime du Hamas enraciné dans la bande de Gaza, de nombreuses questions restent en suspens. Voici un aperçu des complications entourant une élection palestinienne:

POURQUOI MAINTENANT?

Les Palestiniens ont enduré quatre années difficiles sous le président Donald Trump, qui s’est largement rangé du côté d’Israël, incitant les Palestiniens à rompre leurs liens avec l’administration. Trump a également négocié des accords pour établir des liens entre Israël et quatre pays arabes, brisant un mur de longue date de l’opposition arabe à la normalisation avec Israël jusqu’à ce qu’il fasse des concessions majeures aux Palestiniens. L’administration Trump a réduit le financement des Palestiniens, affaiblissant davantage leur position.

Alors que le président élu Joe Biden adoptera probablement une approche plus équilibrée, il devrait d’abord porter son attention sur des questions de politique étrangère plus urgentes, telles que l’accord sur le nucléaire iranien. Abbas espère apparemment commencer la relation avec l’administration Biden en bons termes en répondant à la demande de longue date de l’Occident de tenir des élections en retard. Abbas a peut-être également ressenti la pression de l’Union européenne, l’un des plus importants soutiens de son gouvernement autonome, l’Autorité palestinienne. Une pression similaire semble avoir été exercée par la Turquie et le Qatar sur le Hamas.

DÉFIS À VENIR

Le Hamas et le Fatah ont passé des années à essayer de se réconcilier après une scission il y a plus de dix ans. Le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël et les pays occidentaux, a remporté les dernières élections législatives de 2006, mais la communauté internationale a largement refusé de traiter avec tout gouvernement comprenant des personnalités du Hamas.

Après de féroces batailles de rue, le Hamas a mis en déroute les forces du Fatah et a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Il a conservé le contrôle du territoire malgré un blocus israélo-égyptien. De nombreuses tentatives pour rassembler les factions ont échoué, les conditions de la tenue d’élections étant un point de friction majeur. Les deux parties ont refusé de céder le pouvoir et le compromis – et il n’est pas clair si les attitudes ont changé. À Gaza, le Hamas a créé sa propre bureaucratie gouvernementale, ainsi qu’une branche armée et un stock de roquettes visant Israël. Abbas, qui supervise les zones autonomes en Cisjordanie, s’oppose à la violence comme moyen de mettre fin à plus d’un demi-siècle d’occupation israélienne.

Un obstacle supplémentaire est l’incertitude quant à la tenue du vote à Jérusalem-Est annexée par Israël, recherchée par les Palestiniens comme future capitale. Israël a capturé Jérusalem-Est, qui abrite environ 300 000 Palestiniens, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, ainsi que Gaza et la Cisjordanie. Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale. Alors qu’Israël a autorisé le vote là-bas sous un gouvernement moins dur en 2006, il pourrait maintenant considérer un vote comme sapant son contrôle et le bloquer. Le chef de la Commission électorale centrale palestinienne, Hanna Nasser, a déclaré samedi que des responsables avaient demandé à Israël d’autoriser le vote à Jérusalem-Est. Abbas a déclaré qu’il était essentiel qu’un tel vote ait lieu.

LES QUESTIONS RESTENT

Abbas, 85 ans, dirige l’Autorité palestinienne et l’Organisation de libération de la Palestine depuis la mort de Yasser Arafat en 2004. S’il a répété à plusieurs reprises qu’il ne chercherait pas un autre mandat à la présidence, il n’a pas formé de successeur. Il est possible qu’il se présente à nouveau. Plusieurs membres seniors du Fatah dans la soixantaine et la soixantaine se considèrent comme des candidats potentiels, mais aucun favori clair n’est apparu. Marwan Barghouti, un chef de file du deuxième soulèvement palestinien contre l’occupation israélienne, a bien fait dans les sondages d’opinion, mais purge plusieurs peines à perpétuité dans une prison israélienne, ce qui complique toute candidature.

Un challenger du Hamas est également dans les airs. Le chef du Hamas Ismail Haniyeh, qui était en tête de la liste électorale du groupe lors du vote de 2006, a quitté Gaza en 2019 pour ce qui avait été annoncé une tournée régionale, pour ne jamais revenir.

Haniyeh, qui dirige désormais l’organe décisionnel du mouvement, a été pendant des années le soi-disant Premier ministre du groupe, dirigeant Gaza pendant le blocus et trois guerres avec Israël. En tant que candidat et plus tard chef du gouvernement du territoire, Haniyeh s’est présenté comme une personne ordinaire vivant toujours dans le camp de réfugiés bondé d’al-Shati à la périphérie de la ville de Gaza, mais cette image n’a pas duré longtemps. Les gens de Gaza, dont beaucoup sont pauvres et sans emploi à cause du blocus imposé en réponse à la politique du Hamas, ont chuchoté la richesse supposée de Haniyeh. Depuis qu’il a quitté Gaza, des images de ses séjours souvent luxueux dans des suites d’hôtel au Qatar ont été divulguées en ligne, un contraste saisissant avec la triste réalité des 2 millions d’habitants de Gaza.