Route vers le Super Bowl dangereuse pour les transporteurs d’avocats mexicains – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

SANTA ANA ZIROSTO, Mexique (AP) – C’est un voyage long et parfois dangereux pour les camionneurs transportant les avocats destinés au guacamole sur les tables et les hayons aux États-Unis pendant le Super Bowl.

Cela commence dans des villages comme Santa Ana Zirosto, haut dans les montagnes brumeuses couvertes de pins de l’État de Michoacan, à l’ouest du Mexique. Les routes sont si dangereuses – assaillies par des cartels de la drogue, des criminels de droit commun et des gangs d’extorsion et d’enlèvement – ​​que la police d’État fournit des escortes aux camions suffisamment courageux pour faire face au trajet de 60 kilomètres vers les usines d’emballage et d’expédition de la ville. d’Uruapan.

Le chauffeur de camion Jesús Quintero commence tôt le matin, rassemblant des caisses d’avocats cueillies la veille dans les vergers autour de Santa Ana, avant de les emmener à une station de pesée. Puis il rejoint d’autres camions qui attendent un convoi de camions bleus et blancs de la police d’État – ils ont récemment changé leur nom en Garde civile – pour partir pour Uruapan.

“C’est plus calme maintenant avec les camions de patrouille qui nous accompagnent, car c’est une zone très dangereuse”, a déclaré Quintero en attendant le départ du convoi.

Avec des centaines de caisses de 22 livres (10 kilogrammes) de fruits vert foncé à bord de son camion de 10 tonnes, la charge de Quintero représente une petite fortune dans ces régions. Les avocats se vendent jusqu’à 2,50 $ chacun aux États-Unis, de sorte qu’une seule caisse contenant 40 avocats vaut 100 $, tandis qu’un chargement de camion moyen vaut jusqu’à 80 000 $ à 100 000 $.

Le Mexique fournit environ 92 % des importations américaines d’avocats, envoyant chaque année au nord plus de 3 milliards de dollars de fruits.

Mais ce n’est souvent pas seulement la charge qui est volée.

“Ils emportaient nos camions et les fruits, parfois ils emportaient aussi le camion”, a déclaré Quintero. “Ils volaient deux ou trois camions par jour dans cette zone.”

Cela lui est arrivé il y a des années. “Nous descendions un chemin de terre et deux jeunes gars sont sortis et ils ont pris notre camion et nous ont ligotés.”

Ces vols “ont beaucoup diminué” depuis le début des escortes policières, a déclaré Quintero. “Ils en ont volé un ou deux, un par semaine, mais ce n’est plus tous les jours comme avant.”

L’officier de police de l’État, Jorge González, a déclaré que les convois escortaient environ 40 camions par jour, garantissant qu’environ 300 tonnes d’avocats parviennent chaque jour aux usines de conditionnement.

“Ces opérations ont réussi à réduire le taux (de vol) d’environ 90 à 95 %”, a déclaré González. “Nous les accompagnons jusqu’à la station d’emballage, afin qu’ils puissent entrer sans problème avec leurs camions.”

Le producteur José Evaristo Valencia est heureux de ne pas avoir à s’inquiéter si ses avocats soigneusement entretenus arriveront à l’usine de conditionnement. Les emballeurs dépendent des arrangements qu’ils ont conclus avec les vergers locaux pour remplir les expéditions promises, et les avocats perdus peuvent signifier des clients perdus.

“Les principales personnes concernées sont les producteurs”, a déclaré Valence. « Les gens perdaient trois ou quatre camions chaque jour. Il y avait beaucoup de cambriolages entre le verger et la station de conditionnement.

Les escortes policières “nous ont beaucoup aidés”, a-t-il dit.

Une fois que les avocats atteignent Uruapan ou la ville voisine de Tancitaro – la capitale mondiale de l’avocat autoproclamée qui accueille les visiteurs avec un avocat géant en ciment – le chemin vers le nord est un peu plus sûr.

L’expédition au nord d’avocats pour la saison du Super Bowl est devenue un événement annuel, célébré cette année à Uruapan. C’est une diversion bienvenue du battement de tambour des crimes dans la ville, qui est combattu par les cartels du Viagras et de Jalisco.

Le 17 janvier, le gouverneur de Michoacan, Alfredo Ramírez Bedolla, a “lancé” les premières livraisons d’avocats du Super Bowl, littéralement, en frappant un ballon de football à travers de minuscules poteaux de but sur un terrain de football imitant.

Derrière lui, un gros camion semi-remorque arborait une immense pancarte indiquant « Let’s Go ! Super Bowl 2023. »

C’était une tentative des producteurs du Michoacan de mettre derrière eux la débâcle de l’année dernière, lorsque le gouvernement américain a suspendu les inspections des fruits en février, juste avant le Super Bowl 2022.

Les inspections ont été interrompues pendant environ 10 jours après qu’un inspecteur américain a été menacé à Michoacan, où les producteurs sont régulièrement victimes d’extorsion par des cartels de la drogue. Certains emballeurs du Michoacan auraient acheté des avocats d’autres États non certifiés et auraient essayé de les faire passer pour ceux du Michoacan et étaient furieux que l’inspecteur américain n’accepte pas cela.

Les inspecteurs agricoles américains doivent certifier que les avocats mexicains ne sont pas porteurs de maladies ou de ravageurs susceptibles de nuire aux vergers américains. La récolte mexicaine s’étend de janvier à mars, tandis que la production d’avocats aux États-Unis s’étend d’avril à septembre.

Les exportations ont repris après que le Mexique et les États-Unis ont convenu de promulguer des « mesures garantissant la sécurité » des inspecteurs.

« Cette saison, nous allons retrouver la confiance des producteurs, des horticulteurs et des consommateurs. En augmentant la production d’exportation, nous espérons envoyer 130 000 tonnes cette saison », a déclaré le gouverneur.

