Route, ruelle ou avenue ? La prise hilarante de TikToker sur la langue anglaise devient virale

« L’anglais est une langue amusante », lorsque le personnage d’Amitabh Bachchan a dit cela dans le blockbuster de Bollywood de 1982 Namak Halal, il ne mentait pas. Maintenant, un créateur de vidéos TikTok fait exploser Internet en présentant la nature amusante de la lingua franca. Un comédien avec le nom d’utilisateur stage_door_johnny sur TikTok et Instagram publie régulièrement des conversations courtes mais amusantes avec lui-même dans lesquelles il s’interroge sur l’utilisation de mots particuliers, puis réagit à leur étrangeté.

Dans un récent Instagram Reel viral, on peut le voir s’interroger sur un mot pour un itinéraire qui relie deux points. « Une route », répond son autre personnage. « Génial! C’était facile », semble-t-il soulagé. Fait intéressant, bientôt son autre personnage fait remarquer que s’il y a des bâtiments dessus, cela s’appellera une rue. « Et s’il y a des arbres, appelez ça une avenue. » Maintenant, il a l’air un peu confus, « Des arbres aussi bien que des bâtiments ? » L’autre personnage répond : « Soit. Tous les deux. » Il demande à nouveau qu’il pensait qu’une route avec des bâtiments était une rue. « Ou une avenue », répond son autre personnage. Il semble toujours en train d’essayer de le comprendre quand son autre personnage ajoute: « si c’est étroit, appelez ça une ruelle, et si c’est large, appelez ça un boulevard. » « C’est du français ? » il demande. « Oui », répond l’autre personnage et se souvient d’ajouter un autre mot français, « si la route se termine dans une impasse, je veux l’appeler un cul-de-sac. » Impressionné par le nouveau mot fantaisiste, il demande ce que cela signifie, auquel, l’autre personnage répond, « le cul du sac ». Indigné par le mot offensant, il soutient que « vous ne pouvez pas l’appeler ainsi ». Son autre personnage crie, « le cul du sac! »

Les internautes trouvent la vidéo hilarante. Un utilisateur a commenté: « J’ai tellement ri que j’ai craché sur mon téléphone. » Un autre utilisateur d’Instagram a remercié le comédien de l’avoir présenté. Un utilisateur passionné de linguistique a trouvé le défi amusant pertinent. Ils ont écrit : « mes clients se moquent souvent de moi aussi. Mais pour de mauvaises raisons.

Quelle est votre expérience avec la bizarrerie de la langue anglaise?

