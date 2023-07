Routard britannique de 25 ans, « poignardé dans le dos par un adolescent dans une station balnéaire australienne » | Nouvelles du monde

Un routard britannique de 25 ans a été poignardé dans le dos par un adolescent dans une station balnéaire australienne, rapportent les médias locaux.

La police a été appelée à Noosa sur la côte du Queensland dans les premières heures de dimanche.

On pense qu’un argument s’est développé juste avant 4 heures du matin sur Hastings Street, ont déclaré des officiers.

L’agresseur de 15 ans a ensuite quitté les lieux – apparemment un arrêt de bus – et est revenu avec un couteau et une bouteille, poignardant l’homme dans le dos et le poignet, a indiqué la police du Queensland.

Alors que les médias ont déclaré que la victime était britannique, la police n’a pas confirmé sa nationalité.

Le suspect a été détenu par des membres du public avant d’être arrêté puis accusé de voies de fait causant des lésions corporelles.

La victime a été grièvement blessée et emmenée à l’hôpital universitaire de Sunshine Coast, a rapporté ABC News.

Il devrait être libéré lundi, a indiqué 7 News.

Mandy Lopez, qui vit à Noosa, a déclaré que l’attaque était « horrible » et « une nouvelle assez effrayante à entendre ».

Elle a déclaré à ABC: « C’est un espace sain … C’est définitivement une zone sûre. Mais en entendant cette nouvelle, je me sens assez secouée. »

La police du Queensland a déclaré dans un communiqué: « La police alléguera qu’une dispute verbale entre un homme de 15 ans et un homme de 25 ans s’est intensifiée juste avant 4 heures du matin, avant que le jeune ne parte et ne revienne avec une bouteille et un couteau et un physique Une altercation a donné lieu à un homme de 25 ans poignardé dans le dos et au poignet. »

La force a ajouté: « Des passants ont retenu le garçon de 15 ans jusqu’à l’arrivée de la police, l’arrêtant. Le jeune de 15 ans a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles.

« Les enquêteurs exhortent toute personne disposant d’informations ou d’une vision pertinente à contacter la police. Les enquêtes se poursuivent. »