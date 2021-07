Rousse qui cherchait son mari à la télé-réalité pour jouer dans The Apprentice

UNE ROUGE qui a chassé un mari sur la télé-réalité américaine est l’une des stars de la nouvelle série de L’Apprenti.

Amy Anzel, 47 ans, est apparue pour la première fois dans le hit américain The Bachelor en 2002 – mais a insisté sur le fait qu’elle l’avait « fait avec la réalité » après avoir été exclue de la série.

La rouquine Amy traquait un mari sur la télé-réalité américaine[/caption]

Elle a ensuite financé participatif une version musicale de la série comique américaine Happy Days, collectant 250 000 £ auprès de 345 investisseurs en seulement six semaines.

Mais The Sun peut révéler qu’elle fait désormais partie des candidats candidats à l’embauche dans la série 16 de l’émission Beeb.

Vivant maintenant à Londres, elle devrait affronter Lord Sugar dans la série 16 de The Apprentice.

Et nos photos exclusives montrent que le tournage du célèbre générique d’ouverture de The Apprentice a déjà commencé.

Amy avec l’original Fonz Henry Winkler et le casting de Happy Days la comédie musicale[/caption]

Vivant maintenant à Londres, Amy devrait affronter Lord Sugar dans la série 16 de The Apprentice[/caption]

Les 16 candidats ont été vus dimanche se diriger vers la caméra lors d’une opération de silence à Londres, surveillée par la sécurité.

L’identité des 15 autres n’est pas encore connue.

Amy dirige maintenant sa propre entreprise de beauté, Hollywood Browzer.

Et sur Twitter, qu’elle n’a pas mis à jour depuis mai, elle dit qu’elle est une « entrepreneure, fondatrice et PDG » et une « New-Yorkaise, vivant heureuse pour toujours à Londres ».

En 2002, Amy est apparue sur ABC, The Bachelor, atteignant les demi-finales en essayant de piéger un diplômé de Harvard en tant que mari.

S’exprimant à l’époque, elle a déclaré: «C’était juste une autre façon de rencontrer quelqu’un.





« J’en ai marre de la scène. J’ai fait des bars, j’ai fait des clubs, j’ai fait des rencontres en ligne.

« J’ai été installé et évidemment rien n’a fonctionné car je suis toujours célibataire.

« Je pensais que c’était une autre façon d’avoir un rendez-vous et ABC ferait le travail pour moi. Je n’avais rien à perdre.