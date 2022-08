Rourke atteint de nouveaux sommets alors que les Lions de la Colombie-Britannique battent les Elks d’Edmonton en difficulté 46-14

Nathan Rourke a lancé pour un impressionnant 477 verges samedi, menant les Lions de la Colombie-Britannique à un démantèlement 46-14 des Elks d’Edmonton.

Le quart-arrière recrue de la LCF a complété 34 des 37 tentatives avec cinq passes de touché et a ajouté un majeur de 14 verges au sol.

Michael O’Connor est entré sous le centre pour les Lions (6-1) à la fin du quatrième quart, mais n’a pas enregistré un seul lancer alors que la Colombie-Britannique a choisi de se précipiter pour conclure le match.

Edmonton (2-6) a ramené Taylor Cornelius au QB après que Tre Ford a été ajouté à la liste des blessés de six matchs vendredi, mais a encore une fois lutté contre une équipe de la Colombie-Britannique qui a remporté une victoire de 59-15 lors de la semaine 1.

Cornelius a lancé pour 183 verges samedi, se connectant sur 15 des 26 tentatives avec une passe de touché et une interception. Il a été limogé cinq fois.

Maleek Irons a ajouté un majeur précipité pour les Elks, qui sortaient d’une semaine de congé.

Ouisss monsieurrrrr 🦁| 46

🦌| sept pic.twitter.com/38RGuHA6No – LIONS de la Colombie-Britannique (@BCLions) 7 août 2022

Les deux équipes ont bégayé pour commencer le match, les Elks retournant le ballon sur leurs deux premières possessions.

Les Lions ont profité de la deuxième erreur. Rourke a rejoint Dominique Rhymes sur une passe de touché de deux verges, bouclant une séquence de six jeux et 49 verges qui a permis à la Colombie-Britannique de mener 7-0 au milieu du premier quart.

Edmonton a répondu, progressant régulièrement sur le terrain avant que Cornelius ne s’échappe de la poche et tire une balle de 19 verges à Kenny Lawler dans la zone des buts. Le parcours de sept matchs et 69 verges a marqué les seuls points des Elks en première mi-temps.

BC était loin d’être terminé.

Les Lions ont commencé leur possession suivante avec une passe de 49 verges de Rourke à Lucky Whitehead, qui a sprinté en territoire d’Edmonton. Le jeune QB a enchaîné avec un lancer de 16 verges à Keon Hatcher, puis a viré sur une course de 14 verges. Avant la fin du cadre d’ouverture, il a navigué une autre balle à Rhymes pour un majeur.

La paire s’est à nouveau connectée au milieu de la deuxième lorsque Rhymes, sous pression, a bondi pour lancer un lancer de 15 verges pour son troisième touché du match, un jeu qui a porté le coussin de BC à 20-7.

Quelques minutes plus tard, Rourke a trouvé Whitehead ouvert et le receveur rapide s’est élancé de 37 verges sur le terrain, devançant Nafees Lyon pour un touché de 69 verges.

BC a ensuite marqué sur sa cinquième possession consécutive lorsque Whyte a réussi un placement de 47 verges.

Rourke a terminé la mi-temps avec un autre TD, trouvant Bryan Burnham le long de la ligne de touche dans la zone des buts avec six secondes à jouer dans la mi-temps. Le receveur vétéran s’est assuré de mettre un pied pour le majeur.

Le match de samedi a marqué le retour de Burnham dans l’alignement après avoir subi des côtes cassées et un poumon effondré lors d’un coup écrasant du demi défensif des Argonauts de Toronto Shaq Richardson le 25 juin.

Rourke a terminé la première mi-temps avec 386 verges par la passe et cinq passes de touché et BC est entré dans le vestiaire avec une avance de 37-7.

Le club avait encore plus à donner.

Au début du troisième, le joueur de ligne défensif des Lions Mathieu Betts a limogé Cornelius pour la deuxième fois du match. Edmonton a enregistré une défaite de quatre verges et la Colombie-Britannique a ajouté deux points pour une sécurité.

Rourke a montré qu’il avait plus qu’un bon bras à mi-chemin du cadre. Voyant un trou, le Canadien de 24 ans a sprinté sur sept verges et s’est débarrassé d’un coup sûr de Duron Carter pour ajouter un touché de sept verges au sol pour combler sa ligne de score.

Les Elks semblaient prêts à mettre fin à la sécheresse avant la fin du quart mais Sione Teuhema a gâché la fête avec un sac. C’était la cinquième fois que les Lions battaient Cornelius dans la nuit.

Les fers ont finalement marqué des points pour les visiteurs au début du quatrième, sprintant six mètres dans la zone des buts. Le touché a réduit le déficit d’Edmonton à 46-14.

Les Lions seront de retour en action samedi prochain lorsqu’ils affronteront les Stampeders à Calgary. Les Elks accueilleront les Roughriders de la Saskatchewan plus tard dans la soirée.

NOTES DE BAS DE PAGE : Rourke a battu son propre record de verges par la passe par un quart-arrière canadien en un seul match. Il a atteint la marque historique plus tôt cette saison. … Burnham a réussi six attrapés pour 82 verges et s’est hissé à la quatrième place sur la liste des verges de réception de tous les temps des Lions. … Le botteur des Elks Ryan Meskell a fait ses débuts dans la LCF. … Le secondeur de la Colombie-Britannique Ben Hladik a enregistré sa première interception en carrière à la fin du quatrième quart.

LA PRESSE CANADIENNE

