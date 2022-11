RoungGlass Punjab bat Aizawl FC après une bataille difficile

RoungGlass Punjab est sorti victorieux 2-1 contre l’Aizawl FC lors d’un match nul au quatrième tour bien disputé de la I-League 2022-23 au stade de football Tau Devi Lal à Panchkula lundi.

Dans un match plein d’action, une tête percutante du défenseur du Pendjab Deepak Devrani en seconde période s’est avérée être le facteur décisif après qu’un penalty de Luka Majcen en première mi-temps a été annulé par le tap-in de R Lalthanmawia. Le capitaine d’Aizawl, Lalchhawnkima, a raté un penalty dans les dernières minutes du match alors que les hôtes sont repartis avec tous les points.

Aizawl a eu une chance de monter dans la première minute mais Henry Kisekka a gâché l’occasion malgré avoir amplement l’occasion de marquer une tête sur un corner tiré par K Lalrosanga. Bientôt, RoundGlass Punjab est devenu le jeu et a commencé à construire des attaques.

Le Pendjab a écopé d’un penalty à la 15e minute. Luka Majcen était en position de marquer suite à une belle passe en profondeur de Brandon Vanlalremdika. Cependant, avant que le Slovène ne puisse tirer, il a été renversé dans la surface par le capitaine d’Aizawl, Lalchhawnkima. Majcen s’est confortablement converti sur place pour donner l’avantage aux hôtes.

A la 27e minute, les visiteurs ont égalisé. Matias Veron a déposé une passe pour R Ramdinthara sur l’aile droite alors qu’il traversait le ballon pour R Lalthanmawia, qui a effectué une course à la dérive dans la zone des six mètres avant de taper le ballon dans le but. Kisekka a joué un rôle important dans l’attaque d’Aizawl alors que l’Ougandais a créé de l’espace pour ses coéquipiers. Lalthanmawia et Ramdinthara ont également troublé les arrières latéraux du Pendjab avec leurs courses rapides.

À deux minutes de la mi-temps, le Punjab a attrapé Aizawl sur le comptoir alors que Majcen a relâché le ballon pour Vanlalremdika, qui l’a passé pour Samuel Lalmuanpuia dans la surface, mais l’effort de Samuel a touché le poteau. Peu de temps après, Emmanuel Makinde a commis une faute sur Lalmuanpuia près de la surface de réparation. Lalmuanpuia a tiré le coup franc résultant alors qu’il plaçait un ballon pour le capitaine Aleksandar Ignjatovic, mais sa tête était loin de la cible.

A la 60e minute, Majcen a décoché un tir puissant depuis l’intérieur de la surface de réparation mais il a raté le cadre sans déranger les adversaires.

Au début du dernier quart-temps, les hôtes ont repris l’avantage. Daniel Lalhlimpuia passe le ballon à Vanlalremdika mais le gardien d’Aizawl Vikram Lahkbir Singh sort de sa ligne pour filer l’attaque au détriment d’un corner. Vanlalremdika a pris le corner qui en a résulté alors que le défenseur du Pendjab Deepak Devrani est entré en courant au deuxième poteau pour mettre sa tête dans le deuxième but du Pendjab de la nuit.

Devrani a de nouveau été appelé à l’action, cette fois à l’autre bout alors qu’il dégageait la ligne de but après un tir de Veron d’Aizawl à la 80e minute. L’Argentin a profité d’une récupération défaillante du gardien du Pendjab Kiran Chemjong.

Sept minutes plus tard, Naocha Singh du Pendjab a commis une faute sur le remplaçant d’Aizawl Lalchhanhima Sailo à l’intérieur de la surface de réparation, offrant ainsi aux visiteurs la possibilité d’égaliser le score. Lalchhawnkima a tiré le penalty mais son tir a touché la barre transversale au grand soulagement du banc RoundGlass.

L’équipe visiteuse a fait de son mieux pour rétablir la parité, mais la défense du Pendjab a tenu bon pour ramener trois points à la maison. Après une autre victoire à domicile, les Warriors ont amassé dix points avec trois victoires et un nul en quatre matches. Pour l’Aizawl FC, c’était la deuxième défaite de la saison puisqu’il compte désormais quatre points avec un nul et une victoire en autant de matches.

