Roundup : un nouvel algorithme détecte la source de la crise d’épilepsie et plus de mémoires

Des chercheurs de l’IIT Delhi développent des algorithmes qui détectent la source des crises d’épilepsie

Des chercheurs de l’Institut indien de technologie de Delhi ont mis au point un nouvel algorithme capable de localiser la zone épileptogène à l’aide des données EEG d’un patient.

Dans les cas d’épilepsie résistante aux médicaments, les neurochirurgiens doivent d’abord déterminer l’origine exacte et l’étendue des anomalies structurelles dans le cerveau d’un patient avant de pouvoir les opérer par voie chirurgicale. L’évaluation de ces anomalies implique généralement des procédures invasives qui peuvent prendre entre 2 et 8 heures.

L’équipe a développé un cadre de localisation des sources cérébrales pour la détection focale de l’épilepsie qui est dit « rapide et convivial pour le patient ».

Sur la base d’un communiqué de presse, les algorithmes de traitement de tableau, qui sont basés sur de nouvelles harmoniques de tête, peuvent pointer des coordonnées “en quelques minutes”.

Les chercheurs ont validé les algorithmes sur des données cliniques d’EEG pour la localisation de la zone épileptogène dans un étude publié dans Nature Scientific Reports.

Des ingénieurs de l’Université de Hong Kong créent une plate-forme de biodétection de la taille d’une pièce

Une équipe de recherche de la faculté d’ingénierie de l’Université de Hong Kong a mis au point un minuscule système de biodétection pour un suivi personnalisé de la santé.

Appelé PERfECT (lecteur électronique personnalisé pour transistors électrochimiques), il est présenté comme le plus petit système de ce type au monde pouvant être intégré à une montre intelligente ou servir de patch pour la surveillance continue de paramètres tels que le taux de sucre dans le sang, la concentration d’anticorps dans le sang. , et la sueur.

“Notre système portable est minuscule, doux et imperceptible pour les porteurs, et il peut effectuer une surveillance continue de notre condition physique”, a déclaré le Dr Shiming Zhang, qui dirige l’équipe de recherche.

Selon les chercheurs, le système de la taille d’une pièce de monnaie peut lire des signaux électrochimiques faibles avec un taux d’échantillonnage de données allant jusqu’à 200 kilos d’échantillons par seconde – une performance comparable à celle d’un équipement commercial encombrant.

Le système PERfECT peut servir de station électrochimique miniaturisée pour les appareils portables et peut être immédiatement appliqué dans plusieurs systèmes portables basés sur des transistors basse tension.

Pour rendre cette technologie accessible, l’équipe de recherche de HKU aurait créé une startup appelée SESIC.

L’application de santé mentale ThoughtFull s’associe à AIA Malaysia

AIA Malaysia intègre le soutien en ligne de la santé mentale de l’application numérique de santé mentale ThoughtFull dans son offre d’assurance d’entreprise.

Dans le cadre de ce partenariat, les services numériques de santé mentale de ThoughtFull feront partie du portefeuille de solutions d’entreprise d’AIA Malaysia.

Le rapprochement intervient alors qu’un nouveau rapport de Mercer Marsh Benefits a révélé qu’un assureur sur trois en Asie ne fournit pas de couverture de santé mentale dans le cadre de ses régimes d’assurance.

“La santé et les maladies physiques ont traditionnellement été largement couvertes par les assurances, mais on ne peut pas en dire autant de la santé et des maladies mentales dans cette région. Cet écart de couverture, et par conséquent, les coûts inhérents à la recherche de services de santé mentale et de bien-être ont été un obstacle à l’accès pour beaucoup », a déclaré la PDG et fondatrice de ThoughtFull, Joan Low.