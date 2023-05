Roundup: Ubie collabore avec Google Health Connect et plus de mémoires

Ubie s’associe à Google Health Connect (bêta)

La startup japonaise de technologie de la santé Ubie est l’un des six partenaires de lancement de Google for Health Connect (Beta) au Japon.

Health Connect (Beta) est une plate-forme Android qui permet le partage facile de données entre les applications de santé et de fitness. Il permet également une gestion aisée des données de santé.

Ce dernier partenariat connecte Ubie AI Symptom Checker, qui permet aux utilisateurs de rechercher des informations liées à la maladie et des installations médicales adaptées à leurs conditions, avec Health Connect (bêta). Cette intégration améliore la précision des questionnaires liés aux symptômes sur Ubie en apprenant diverses données relatives à la santé collectées via Health Connect (bêta).

THB obtient 20 millions de dollars pour son expansion mondiale

La société SaaS de soins de santé d’entreprise basée en Inde, THB, a levé 20 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de croissance mené par Filter Capital et Edelweiss Discovery Fund Series.

Selon un communiqué de presse, THB utilisera ses nouveaux fonds pour poursuivre son expansion internationale tout en accélérant la croissance sur ses marchés existants. Elle prévoit également d’augmenter son portefeuille de solutions logicielles de soins de santé, qui couvrent actuellement l’engagement des patients, l’engagement des médecins, la gestion de la relation client clinique, l’automatisation de l’analyse et l’automatisation du service client.

THB dessert plus de 150 entreprises de soins de santé dans plusieurs pays d’Asie du Sud, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est.

DeepTek.ai remporte 510(k) pour sa plateforme de gestion de radiologie

La société indienne de radiologie AI DeepTek.ai a obtenu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour Augmento, sa solution de gestion des flux de travail en radiologie.

Augmento offre aux radiologues une analyse d’image basée sur l’IA, un flux de travail automatisé et des outils de création de rapports intelligents. Il est actuellement utilisé dans plus de 350 hôpitaux et centres d’imagerie en Inde et dans certains hôpitaux clés de Singapour.

Doceree va exploiter l’Asie du Sud-Est via un nouveau partenariat

Doceree, une plateforme de marketing programmatique basée en Inde pour les professionnels de la santé, a conclu un nouveau partenariat à long terme avec le fournisseur d’informations sur la santé Hello Health Group.

Selon un communiqué de presse, le partenariat combinera les capacités de ciblage et de portée des professionnels de la santé de Doceree avec les solutions de portée et d’engagement des patients et des consommateurs de Hello Health.

Cela donnera à Doceree l’accès aux principaux marchés d’Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, le Myanmar, Singapour, les Philippines, ainsi que Taïwan, tout en permettant à Hello Health d’étendre ses capacités pour cibler et atteindre les prescripteurs dans le cadre de son flux de travail numérique par le biais de Doceree. Plate-forme ESPYIANTM.