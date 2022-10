Roundup: Singular Health obtient 510 (k) pour 3Dicom MD et plus de mémoires

Singular Health obtient un score de 510(k) pour le logiciel de visualisation 3D DICOM

La société de technologie médicale Singular Health Group, cotée à l’ASX, a reçu une autorisation 510 (k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour 3Dicom MD.

La le logiciel en tant que dispositif médical permet praticiens médicaux pour visualiser en collaboration des scans CT/IRM et TEP standard en 2D et 3D en temps réel. Il dispose également d’une fonctionnalité intégrée de chat vocal et textuel et de contrôle à distance.

Suite à cette autorisation de la FDA, la société commencera à préparer le lancement commercial de 3Dicom MD aux États-Unis, prenant une part de son marché des logiciels d’imagerie médicale de 886 millions de dollars.

Cabrini Technology renforce la capacité de cybersécurité des soins de santé

Le fournisseur de services de technologie médicale Cabrini Technology s’est associé à la plateforme de sécurité des soins de santé Medigate by Claroty pour ajouter la cybersécurité des dispositifs médicaux critiques à ses offres de services.

Selon un communiqué de presse, ce partenariat pourra “répondre à la sûreté et à la sécurité des appareils, à la détection et à la correction des menaces, et à l’optimisation de l’efficacité des appareils”.

“Avec la croissance significative des dispositifs médicaux connectés, les données d’utilisation en temps réel, au lieu d’estimations ou de collecte manuelle de données au fil du temps, ajoutent une plus grande précision aux initiatives de préparation aux situations d’urgence et de planification des immobilisations”, a noté le chef de Cabrini Technology, Tim Staker.

Cabrini a également adhéré aux services opérationnels Partner-Ready de Medigate, un programme qui aide les organisations à faire évoluer de manière responsable leurs opérations de sécurité.

ANDHealth lance un nouveau programme d’accélération de la santé numérique

L’organisation de commercialisation de la santé numérique ANDHealth a obtenu un financement de 1,4 million de dollars australiens (900 000 $) de LaunchVic pour mettre en place un nouveau programme d’accélérateur.

ANDHealth Activate est un programme de neuf mois basé sur un programme qui aide les entreprises de santé numérique de Victoria à devenir prêtes pour l’investissement et l’entreprise.

« Les participants bénéficieront d’un centre de formation et de coworking dédié et d’un accès à l’expertise de cadres nationaux et internationaux en résidence », a déclaré Bronwyn Le Grice, PDG et directeur général d’ANDHealth.

Le programme sera absorbé par le Victorian Connected Health Innovation and Commercialization Centre, qu’ANDHealth a créé en septembre grâce à un financement de 2,4 millions de dollars australiens (1,5 million de dollars) du gouvernement victorien.