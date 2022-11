Roundup: NEC apporte un système numérique de soins aux personnes âgées en Thaïlande et plus de mémoires

NEC Thailand teste un système numérique de soins aux personnes âgées

L’unité thaïlandaise de la société japonaise d’informatique et d’électronique NEC Corporation a mené un essai de validation de concept d’un système numérique pour les soins aux personnes âgées.

Le POC propose une gamme de solutions technologiques qui accompagnent les professionnels de santé dans la prise en charge, la rééducation et la prévention sans contact des incidents à haut risque dans les EHPAD.

La Mimamori système (qui signifie « surveiller et protéger » en japonais) comprend un gestionnaire de plans de soins en ligne qui numérise les dossiers papier ; l’application Mimamori où les familles peuvent suivre leurs proches en soins âgés et être alertées de tout changement de leur état ; un système d’alerte médicale avec les capteurs de détection de chute 4D de NEC installés dans les chambres et les salles de bains.

Il a été démontré que le projet a permis d’augmenter considérablement l’efficacité et l’efficience du personnel. Elle a par exemple entraîné une réduction de 36 % de la charge de travail du gestionnaire de soins et des soignants directs.

Le projet Mimamori a également augmenté la satisfaction du personnel, amélioré la capacité de l’équipe de soins à préparer des plans de soins et rendu le processus de transfert transparent. De plus, il a réduit le gaspillage de papier de 70 %.

Plus tard, plus de solutions et de soutien pour les téléconsultants en santé, les services d’urgence et les agences municipales viendront à mesure que le programme se développera.

“À terme, j’envisage que Mimamori évolue avec une gamme plus large d’outils et d’innovations pour inclure les clients âgés vivant à domicile en tant que service de soins virtuel personnalisé pour un soutien indépendant et de haute qualité et le déploiement de réponses rapides et efficaces”, a ajouté le président de NEC Thailand, Ichiro Kurihara. .

Smith+Nephew ouvre un centre d’innovation numérique à Singapour

La société britannique de technologie médicale Smith + Nephew a ouvert un important centre de formation médicale et d’innovation numérique à Singapour.

Selon un communiqué de presse, Smith+Nephew (S+N) Academy Singapore fournira un environnement de formation immersif et interactif aux professionnels de la santé tout en offrant la dernière innovation en matière de technologie médicale.

Il comprend une suite opératoire numérique avec robotique portable, tours d’arthroscopie 4K, outils de navigation chirurgicale, capacités de transmission en direct et interfaces à écran tactile.

Il dispose également d’un studio de simulation de réalité virtuelle, d’un auditorium d’enseignement doté de technologies et d’un studio de diffusion professionnel où les techniques chirurgicales peuvent être enregistrées et diffusées en direct.

Le centre dispose de postes chirurgicaux pour une formation pratique aux procédures de reconstruction orthopédique, de traumatologie, de robotique, de médecine sportive, d’oto-rhino-laryngologie et de gestion avancée des plaies.

Smith+Nephew prévoit que jusqu’à 3 500 prestataires de soins de santé suivront des cours en personne à la S+N Academy Singapore chaque année d’ici 2025, et que 5 000 autres seront formés grâce à la technologie numérique.

De plus, S+N Academy Singapore s’associera à des institutions médicales pour donner accès à son centre de formation et à des start-ups, des investisseurs en démarrage et des partenaires industriels pour soutenir le développement de nouvelles technologies médicales.

La start-up Insurtech DocDoc fournit un accès à la plateforme d’IA aux clients d’Aon

La start-up de technologie d’assurance basée à Singapour, DocDoc, s’est associée à la compagnie d’assurance Aon pour fournir aux clients de l’assurance l’accès à une plate-forme d’intelligence artificielle.

La plate-forme de DocDoc utilise l’IA et l’informatique clinique pour associer les patients aux médecins les plus appropriés en fonction de leurs besoins médicaux uniques et des modèles de pratique du médecin.

L’accès à la plateforme de DocDoc est désormais disponible pour les clients d’Aon à Singapour et sera étendu à d’autres marchés à travers l’Asie l’année prochaine.