Roundup: MSIG Hong Kong offre un accès gratuit à l’application de santé mentale Intellect et à plus de mémoires

MSIG Hong Kong offre un accès gratuit à durée limitée à l’application de santé mentale Intellect

La start-up de santé mentale Intellect s’est associée à MSIG Hong Kong, membre du groupe d’assurance MS&AD, pour fournir un soutien en matière de bien-être d’entreprise aux clients de l’assurance.

Du 4 juillet au 31 décembre, les assurés et demandeurs d’assurance médicale du groupe PME de MSIG Hong Kong auront un accès gratuit et gratuit à l’application de santé mentale d’Intellect.

“Maintenant, peut-être plus que jamais à Hong Kong, les employeurs accordent plus d’attention au bien-être mental de leurs employés. La pandémie a provoqué de nouveaux niveaux d’anxiété pour de nombreuses personnes à Hong Kong, c’est pourquoi il est si important que nous , en tant que société, œuvrent pour promouvoir une bonne santé mentale », a commenté le PDG de MSIG Hong Kong, Philip Kent.

Intellect offre aux utilisateurs un accès 24 heures sur 24 à un coaching individuel, à des journaux guidés, à des sessions de sauvetage et à d’autres services.

MedleyMed présente un modèle de clinique virtuelle

La plateforme de pharmacie numérique Medley Medical Solutions (MedlyMed) a lancé son concept de clinique virtuelle en Inde, transformant les pharmacies locales en cliniques numériques qui facilitent les consultations médicales en ligne.

Appelé Ananda E-Clinic, ce format de kiosque en pharmacie permet aux patients de prendre rendez-vous et d’effectuer des consultations médicales en ligne via une plateforme numérique.

Alors que la pandémie mondiale a permis une plus grande adoption des services de santé numériques, MedleyMed a remarqué qu’il y a encore des gens qui entrent dans les pharmacies à proximité pour obtenir les médicaments recommandés par les pharmaciens. La société a averti que cette pratique peut devenir “épouvantable” car les pharmaciens n’ont pas les connaissances d’un médecin agréé.

Pour répondre à cette préoccupation, MedleyMed construit l’écosystème Ananda E-Clinics pour rendre les consultations médicales plus accessibles aux patients. Selon le fondateur Satish Manchala, ils visent à transformer plus de 1 000 pharmacies à travers le pays en cliniques virtuelles au cours des trois prochaines années.

Plus de 50 pharmacies à Hyderabad, Telangana se sont jusqu’à présent inscrites pour mettre en œuvre le concept Ananda E-Clinic.

“C’est également une opportunité pour la pharmacie locale de se transformer en une clinique virtuelle avec un investissement minimal et de bénéficier des incitations et de l’augmentation de la clientèle”, a ajouté Manchala.

RaphaCure lance un service de santé en ligne pour les étudiants et les enseignants

La plateforme indienne de santé numérique RaphaCure a lancé un nouveau service de santé en ligne ciblant le secteur de l’éducation.

Baptisé RaphaNeu, le dernier ensemble de services offre un accès illimité à des conseils en ligne sur le bien-être mental. Il offre également un accès illimité aux consultations médicales virtuelles pendant un an à compter du début de l’abonnement.

Grâce au service, les utilisateurs peuvent suivre leurs mesures de santé telles qu’elles sont capturées par le tracker de fitness, RaphaFit.

De plus, le forfait propose également la livraison de médicaments à domicile et comprend un abonnement à prix réduit à une salle de sport ou à un spa, ainsi que des visites annuelles chez le médecin et des examens dentaires.

Avec RaphaNeu, RaphaCure vise à atteindre plus de 88,5 millions d’étudiants dans plus de 40 000 collèges et 900 universités en Inde.

GOQii s’associe à SRL Diagnostics

La société de technologie de fitness basée en Inde GOQii et le fournisseur de services de pathologie SRL Diagnostics se sont associés pour des programmes de gestion des maladies et du mode de vie.

Dans le cadre de leur partenariat, SRL Diagnostics sera un partenaire de diagnostic pour tous les tests réservés via l’application GOQii, y compris le test HbA1c qui fait partie du programme GOQii Diabetes Care.

De son côté, SRL Diagnostics proposera le programme de GOQii aux patients diabétiques dans ses centres en Inde.

D’après le dernier rapport de GOQii, le nombre de personnes diagnostiquées avec le diabète est passé de 7,9 % en 2017 à 13,2 % en 2021.

« Cette collaboration vise à améliorer les résultats des maladies chroniques en inculquant la discipline des tests réguliers », a déclaré le PDG et fondateur de GOQii, Vishal Gondal.