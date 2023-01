Roundup: Lunit INSIGHT CXR arrive au Brésil et plus de mémoires

LifeSemantics taquine la réadaptation pulmonaire DTx

La société sud-coréenne de santé numérique LifeSemantics lance son produit thérapeutique numérique qui aide à la réhabilitation pulmonaire des personnes atteintes de MPOC.

Le Redpill Breath DTx aide les utilisateurs à réhabiliter eux-mêmes leurs fonctions respiratoires à la maison. Il surveille leur saturation en oxygène et leurs performances de marche en temps réel, envoie des alertes textuelles en cas d’urgence ou de manque d’exercice pendant les séances de rééducation, et transmet les données de santé à leur équipe médicale également en temps réel. Il peut également ajuster leur niveau d’exercice en fonction de la condition physique de l’utilisateur à l’aide d’un métronome.

LifeSemantics a développé l’appareil pour améliorer l’accessibilité des infrastructures de réadaptation pulmonaire pour les patients. En Corée du Sud, il y a environ 3 millions de patients atteints de MPOC, dont seulement 200 000 environ reçoivent une assistance médicale.

La société prévoit d’étendre ses opérations aux États-Unis avec Redpill Breath, selon Kwon Hee, directeur de la division DTx de LifeSemantics.

Lunit fournira une solution AI CXR au meilleur hôpital brésilien

Une autre société sud-coréenne, Lunit, a signé un accord de trois ans pour fournir sa solution d’imagerie par IA à l’un des meilleurs hôpitaux d’Amérique latine.

Le Lunit INSIGHT CXR, un logiciel d’analyse d’images radiographiques thoraciques IA, sera mis en œuvre à l’hôpital Israelita Albert Einstein, qui gère 22 hôpitaux privés et 29 établissements de santé publics. Il sera utilisé dans son unité de soins intensifs, sa salle d’urgence ainsi que dans les salles d’examen des patients hospitalisés.

Waterdrop alimente la plate-forme de soutien numérique de Jemincare pour les patients atteints d’IRC

L’insurtech chinoise Waterdrop s’est associée à Jemincare pour soutenir la prestation par cette dernière de services de gestion des maladies chroniques aux patients atteints d’IRC.

Ils ont lancé la plate-forme de services numériques pour les patients CKD alimentée par le Waterdrop Patient Platform, qui offre des services aux patients en dehors des hôpitaux tout au long de l’évolution de la maladie.

La plate-forme Waterdrop dispose également d’un système d’exploitation multidimensionnel qui fournit aux patients des services de questions-réponses individuels liés à l’interprétation des rapports, à la consommation de médicaments, à l’explication des connaissances sur les maladies, aux conseils en matière de nutrition et de mode de vie et au soutien psychologique.

La société de logiciels de traitement du cancer par IA PVMed obtient un financement de série A de 14 millions de dollars

Perception Vision Medical Technologies Co. (PVmed), dont le siège est à Guangzhou, en Chine, a reçu 14 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A, qui a été rejoint par des investisseurs tels que Cherami Investment Group, Philips, JHF Investment, COCOCAPITAL Corporation et Strategy Capital.

PVMed propose des solutions d’IA qui traitent et préparent automatiquement les tomodensitogrammes 3D et les données IRM, aidant les médecins à planifier et à traiter plus rapidement et plus précisément les cancers, notamment le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer du nasopharynx, le cancer du col de l’utérus et le cancer du rectum.

Selon un communiqué de presse, ses nouveaux fonds seront utilisés pour développer son portefeuille et son écosystème de produits de traitement du cancer par IA. Il aidera également à commercialiser ses logiciels et matériels de flux de travail de cancer et de radiothérapie définis par l’IA auprès d’un plus grand nombre d’hôpitaux et d’entreprises de technologie médicale.

Ses offres logicielles, qui couvrent actuellement la radiothérapie, l’oncologie chirurgicale et l’oncologie personnalisée, sont désormais utilisées dans plus de 200 hôpitaux en Chine, traitant plus de 200 000 patients atteints de cancer. Ceux-ci ont également reçu cinq certifications d’appareils en Chine et une approbation 510 (k) de la Food and Drug Administration des États-Unis.