Roundup: l’insurtech indienne Zopper obtient 75 millions de dollars en financement de série C et plus de mémoires

La startup indienne insurtech Zopper obtient 75 millions de dollars en financement de série C

Zopper, une start-up de technologie d’assurance à New Delhi, a levé 75 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C dirigé par Creaegis. Le cycle a également été participé par ICICI Venture, Bessemer Venture Partners et son investisseur existant Blume Ventures.

La société exploite une plate-forme API pour l’infrastructure d’assurance et fournit de petits produits d’assurance personnalisés des assureurs partenaires aux partenaires de distribution.

Depuis son lancement en 2011, Zopper s’est associé à plus de 150 entreprises de divers secteurs et est désormais présent dans plus de 1 200 villes en Inde dans le but de démocratiser l’accès à la distribution d’assurance.

Ses nouveaux fonds, selon un rapport par Tech Crunch, servira à augmenter ses effectifs et à étudier des opportunités d’acquisition d’autres startups.

RaphaCure lance une application mobile de santé en entreprise

La société de technologie de la santé RaphaCure a lancé son application mobile de santé et de bien-être pour les employés des entreprises.

Lancée sur les appareils Android et iOS, la nouvelle application RaphaCure héberge les offres de bien-être d’entreprise de l’entreprise.

“Les entreprises clientes peuvent désormais rechercher, se connecter et réserver les multiples forfaits de santé et de bien-être d’entreprise de RaphaCure à partir de leurs appareils mobiles”, a déclaré le PDG et fondateur Jeyakumar.

Sur la base d’un communiqué de presse, RaphaCure cherche à conquérir le marché en croissance de la santé et du bien-être des entreprises en Inde, dont la valeur est estimée à 6,7 milliards de dollars.

Le lancement de l’application intervient deux mois après sa sortie RaphaNeu, son offre de services de santé mentale en ligne pour le secteur de l’éducation.

HealthEM.AI soutient la prise de décision des dentistes grâce à l’analyse de données

La société d’analyse de données de santé HealthEM.AI s’est associée à l’organisation de services dentaires américaine Marquee Dental Partners.

Le partenariat vise à fournir aux dentistes des informations issues des données des patients, améliorant ainsi les résultats cliniques.

« Notre objectif est de doter efficacement les médecins d’un ensemble d’informations sur la santé globale et bucco-dentaire actuelle de chaque patient. Les informations de nature prédictive permettent aux médecins de prendre des mesures préventives dès aujourd’hui pour éviter de futurs problèmes de santé », a expliqué le PDG de Marquee, Fred Ward.

« HealthEM.AI aide Marquee à libérer de la valeur à partir des données des patients et des opérations et fournit des informations significatives pour la prise de décision qui profite aux patients et améliore les résultats cliniques », a ajouté Pradeep Kumar Jain, directeur des produits de la société basée à Bengaluru.