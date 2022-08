Roundup: Lifepack, la pharmacie numérique indonésienne, lève 7 millions de dollars en financement de série A et plus de mémoires

La pharmacie numérique indonésienne Lifepack obtient un financement de série A de 7 millions de dollars

Lifepack, une pharmacie numérique en Indonésie, a levé 7 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par Golden Gate Ventures.

Lancée en 2020, la plateforme de santé mobile propose des médicaments de qualité et bon marché, y compris des médicaments en vente libre, des suppléments généraux et des médicaments pour les maladies chroniques. Disponible sur les appareils Android et iOS, Lifepack propose également une consultation en ligne à la demande par des médecins agréés et une équipe de pharmaciens certifiés.

Selon un Bulletin d’informationses nouveaux fonds iront à la construction de sept autres entrepôts de pharmacie à travers l’Indonésie, s’ajoutant à ses deux entrepôts existants à Jakarta et Surabaya.

CureApp signe un accord de licence avec Sawai Group pour la prochaine application NASH DTx

La société japonaise de technologie médicale CureApp obtient un investissement pouvant atteindre 10,5 milliards de yens (77 millions de dollars) dans le cadre d’un accord récemment signé avec la société pharmaceutique Sawai Group.

L’accord de licence fournira au groupe Sawai les droits exclusifs pour le développement et la commercialisation d’une nouvelle application thérapeutique numérique pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), une forme avancée de stéatose hépatique non alcoolique.

CureApp note qu’il y a environ deux millions de patients atteints de NASH au Japon aujourd’hui et que 10 millions de plus risquent de développer la maladie.

Sa prochaine application DTx fournira aux utilisateurs un schéma thérapeutique comportemental quotidien personnalisé et un guide visuel de leur statut de traitement.

La société prévoit de déployer l’application dans les établissements médicaux via son service de prescription d’applications propriétaire. Actuellement, CureApp se prépare à entrer dans la troisième phase des essais cliniques de l’application NASH DTx.

Wipro GE Healthcare s’associe à Boston Scientific pour des offres combinées de soins cardiaques en Inde

La société de technologie médicale Wipro GE Healthcare et Boston Scientific, un fabricant de dispositifs médicaux basé aux États-Unis, ont conclu une collaboration pour fournir des solutions de soins cardiaques interventionnels de bout en bout en Inde.

Boston Scientific combinera ses dispositifs médicaux avec les systèmes d’imagerie médicale de GE Healthcare, en particulier son laboratoire de cathétérisme cardiaque et les logiciels associés, pour soutenir les diagnostics par le traitement et la surveillance du parcours de soins cardiaques du patient.

Les organisations soutiendront également la formation et l’éducation des professionnels de la santé et sensibiliseront les consommateurs aux innovations dans les procédures de cathétérisme cardiaque.

Une collaboration similaire qui propose leurs solutions combinées de cardiologie a également débuté en Asie du Sud-Est.

L’application de santé mentale Intellect soutient le programme de bien-être de Banyan Tree

La plateforme numérique de santé mentale Intellect s’est associée au groupe hôtelier multinational Banyan Tree pour soutenir le programme de bien-être de ce dernier.

Les clients qui ont réservé le service Wellbeing Sanctuary au Banyan Tree Bintan en Indonésie auront accès à l’application mobile Intellect dans le cadre d’un package d’assistance au bien-être de bout en bout.

À partir du mois d’août, des contenus guidés et des programmes de création d’habitudes de l’application Intellect seront mis à la disposition des clients pendant et après leur séjour.

AstraZeneca fournira les spiromètres alimentés par l’IdO d’Alveofit dans les établissements de soins indiens

AstraZeneca India s’est associée à la plateforme numérique de soins respiratoires Alveofit pour fournir des spiromètres compatibles IoT à travers son réseau d’établissements de soins en Inde.

Selon un communiqué de presse, les appareils Alveofit seront utilisés pour surveiller à distance l’état des patients souffrant de troubles pulmonaires et de maladies non transmissibles associées comme l’asthme, la fibrose pulmonaire et la maladie pulmonaire obstructive chronique.

Il sera distribué dans certains hôpitaux du réseau A.Catalyst d’AstraZeneca, qui comprend les hôpitaux Employee’s State Insurance Corp., les hôpitaux de commandement et militaires, les hôpitaux généraux et les cliniques du dernier kilomètre dans des villes telles que Lucknow, Chennai, Nagpur, Delhi, Ahmedabad et Kolkata.