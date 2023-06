Roundup : l’IA pour prédire le risque d’Alzheimer, la formation du personnel et plus de mémoires

Une étude dirigée par HKUST combine l’IA et des informations génétiques pour prédire le risque d’Alzheimer

Une équipe de recherche dirigée par l’Université des sciences et technologies de Hong Kong a créé un modèle d’IA qui utilise des informations génétiques pour prédire le risque de développer la maladie d’Alzheimer avant l’apparition des symptômes.

L’équipe, qui comprend des chercheurs du Shenzhen Institute of Advanced Technology et de l’University College London, ainsi que des cliniciens locaux de l’hôpital Prince of Wales et de l’hôpital Queen Elizabeth, a établi un modèle d’apprentissage en profondeur pour estimer les risques polygéniques de la maladie d’Alzheimer dans les populations européennes et chinoises.

Sur la base des résultats publiés dans la revue Communications Medicine, le modèle est capable de classer avec précision les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de les stratifier en groupes distincts en fonction des risques de maladie associés à l’altération de divers processus biologiques.

Les chercheurs travaillent maintenant à affiner le modèle d’IA et prévoient de l’intégrer dans les flux de travail de dépistage standard.

Pristyn Care utilise l’IA pour former des coordinateurs de soins

Le fournisseur indien de soins chirurgicaux Pristyn Care, basé sur la technologie, a adopté un formateur en IA pour normaliser la formation de ses coordinateurs de soins.

Selon un communiqué de presse, une centaine de coordinateurs de soins suivront un programme de formation intensive via Mira.ai. Avec 92 modules dans 13 catégories médicales, le formateur alimenté par l’IA s’assure qu’ils possèdent les compétences nécessaires pour aider les patients et fournir des soins de la plus haute qualité.

Dans la prochaine phase de mise en œuvre, la société prévoit d’étendre l’application de Mira.ai aux médecins, aux hôpitaux partenaires et au personnel paramédical.

Vuno développe des contenus santé avec Weknew

La société sud-coréenne d’IA médicale Vuno s’est récemment associée à la plateforme d’informations sur la santé Weknew pour développer un contenu fiable pour les patients atteints de maladies chroniques sur l’application mobile Hativ Care.

Lancée en janvier, Hativ Care est l’application mobile complémentaire de l’appareil de surveillance Hativ ECG. Il enregistre et gère les données de santé des patients, y compris la tension artérielle, la glycémie et le poids. Vuno a l’intention de transformer Hativ Care en une super application pour la gestion des maladies chroniques qui promeut des habitudes saines au quotidien et favorise une communauté pour le partage d’informations médicales et de santé.

Grâce à la collaboration avec Weknew, l’application mobile proposera désormais un contenu médical et de santé basé sur la recherche et approuvé par des spécialistes de la santé.

Health Basix obtient un nouveau financement pour son expansion locale

Health Basix, un fournisseur de soins de santé pédiatriques à technologie technologique, a reçu un financement non divulgué d’un récent tour de table dirigé par le président de Trivitron Healthcare, le Dr GSK Velu, et Callapina Capital.

En partenariat direct avec les écoles, l’entreprise gère des cliniques scolaires avec DME pédiatrique qui fournissent des services de soins de santé primaires, d’urgence et préventifs. Il propose également des conseils en santé mentale et des programmes d’apprentissage socio-émotionnel, des évaluations de santé régulières et des services d’éducation spéciale. Il dispose d’une application mobile permettant aux parents de prendre rendez-vous avec des spécialistes en pédiatrie, des services de conseil familial et des privilèges spéciaux dans les cliniques de quartier, les pharmacies, les hôpitaux, les ophtalmologistes et les dentistes.

Avec ses derniers fonds, Health Basix prévoit d’étendre sa présence dans 30 villes de huit États indiens. Actuellement, il dessert les écoliers de plus de 100 écoles.

Daewoong Pharmaceutical au moniteur de tension artérielle en anneau de Sky Labs

Daewoong Pharmaceutical, basé à Séoul, a signé un accord pour distribuer le tensiomètre continu CART-I de Sky Labs.

Elle a obtenu les droits de vente exclusifs pour distribuer le tensiomètre sans brassard en forme d’anneau aux hôpitaux et cliniques de Corée du Sud à partir de septembre.