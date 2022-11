Roundup: les startups indiennes obtiennent de nouveaux financements et plus de mémoires

La startup technologique ayurvédique NirogStreet obtient un financement de série B de 12 millions de dollars

NirogStreet, une plate-forme technologique ayurvédique en Inde, a obtenu 12 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B dirigé par Jungle Ventures.

Il fournit une communauté pour les médecins ayurvédiques et une plate-forme de commerce électronique qui rationalise la chaîne d’approvisionnement des services et de la médecine ayurvédiques. NirogStreet a intégré environ 50 000 médecins et environ 50 marques Ayurveda.

La startup utilisera le produit de son dernier cycle d’investissement pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement, sa technologie et ses services.

La start-up de santé masculine Bonatra obtient un financement de pré-amorçage

Bonatra, une startup indienne axée sur la santé des hommes, a levé 55 millions INR (670 000 $) lors d’un cycle de financement de pré-amorçage dirigé par ITI Growth Opportunities Fund avec la participation d’investisseurs providentiels de renom, Jitendra Jagadev, fondateur de Nestaway, et fondateur de Blackbuck Rajesh Yabaji.

La société exploite une plateforme technologique qui propose des programmes de santé personnalisés ciblant les affections chroniques des hommes.

Dans un communiqué, Bonatra a déclaré que ses nouveaux fonds seront utilisés pour élargir ses offres, constituer son équipe et développer sa clientèle.

Edenlux introduit le rapport AI sur son application mobile de santé oculaire

Le fabricant sud-coréen de dispositifs médicaux Edenlux fournit désormais des rapports de gestion de la santé oculaire générés par l’IA via son application mobile phare Otus Plus.

L’application permet aux utilisateurs de tester leur santé oculaire avec un appareil de lunettes couplé, de faire des exercices oculaires ludiques et de recevoir un rapport sur la santé oculaire.

Ses rapports sur la santé oculaire contiennent désormais des scores de santé oculaire générés par l’IA, une analyse de la vitesse de réaction de la mise au point des yeux et des résultats de jeux d’exercices oculaires basés sur les données des utilisateurs.

À l’avenir, Edenlux prévoit d’ajouter un indicateur d’amélioration à ses rapports, ainsi que d’offrir un service permettant aux utilisateurs de choisir leurs propres lentilles personnalisées pour les exercices oculaires et d’utiliser les données accumulées pour fournir un rapport sur le score de santé oculaire.

Cha Vaccine s’associe à MOGAM pour la découverte de médicaments contre l’IA

Le MOGAM Institute for Biomedical Research a signé un protocole d’accord avec le Cha Vaccine Institute pour la découverte de médicaments contre l’IA.

Ils coopéreront pour développer de nouveaux médicaments et améliorer les substances médicamenteuses à l’aide des algorithmes d’IA de MOGAM, qui seront testés à l’aide des données médicales de Cha Vaccine. Plus tard, ils mèneront des études conjointes et déposeront des demandes de co-brevets.