Roundup: le logiciel d’IA sud-coréen pour la détection de la septicémie obtient l’approbation de la FDA américaine et plus de mémoires

SpassMed obtient la note 510(k) de la FDA américaine pour son logiciel de détection de septicémie par IA

La société sud-coréenne d’IA médicale SpassMed a reçu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son logiciel de détection de septicémie alimenté par l’IA.

La solution d’IA appelée SpassageQ a été approuvée en tant que logiciel en tant que dispositif médical pour identifier la septicémie, l’anaphylaxie et le choc hypovolémique.

Des chercheurs sud-coréens utilisent l’IA pour prédire les effets secondaires de l’immunothérapie

Des chercheurs de diverses universités sud-coréennes se sont associés pour développer un modèle d’IA permettant de prédire les effets secondaires de l’immunothérapie sur les patients atteints de cancer.

Le Korea Advanced Institute of Science and Technology et le Asan Medical Center ont d’abord dressé une liste complète des facteurs de risque des effets secondaires des médicaments immuno-oncologiques en se basant sur les génomes, les transcriptomes et les indicateurs sanguins des patients. Cela a été extrait d’une cohorte prospective à grande échelle de patients atteints d’un cancer solide, en partenariat avec neuf institutions médicales sud-coréennes.

À partir de là, un modèle de prédiction d’apprentissage en profondeur a été développé pour déterminer si un patient présentera des effets secondaires à l’immunothérapie avant de l’obtenir.

La recherche a été effectuée compte tenu du manque de compréhension de ces effets secondaires, qui se sont avérés similaires aux maladies auto-immunes et, dans le pire des cas, peuvent même entraîner la mort.

Fujifilm India lance une application mobile pour les fournisseurs

Fujifilm India a lancé une application mobile où les prestataires de soins de santé peuvent gérer le service et l’assistance pour leurs appareils de diagnostic médical.

Disponible sur les téléphones iOS et Android, Fujifilm Connect permet la soumission et le suivi des demandes de service, la visualisation des enregistrements de maintenance et la surveillance des performances de l’appareil. Il possède également des fonctionnalités qui facilitent les services d’assistance à la clientèle, telles qu’un processus d’enregistrement des appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une visibilité en temps réel sur l’état des contrats.

KT Corp. va développer une plateforme d’informations médicales vietnamiennes avec Dong-A ST

Le géant des télécommunications KT Corporation de Corée du Sud collabore avec Dong-A ST, une société pharmaceutique vietnamienne, pour créer une plateforme d’informations médicales en langue vietnamienne.

Le partenariat vise à créer du contenu sur la technologie médicale sud-coréenne pour les travailleurs médicaux vietnamiens. Selon un communiqué de presse, la plateforme devrait sortir en juillet.

TatvaCare lance un essai clinique sur le MPOC DTx

La société indienne de technologies de la santé TatvaCare lance un essai clinique de sa solution thérapeutique numérique, MyTatva, pour les personnes souffrant de troubles respiratoires chroniques.

La solution numérique MyTatva combine des plans de soins personnalisés, la surveillance des appareils IoT, des services de coaching et de conseil pour améliorer l’observance des patients avec leur programme de soins.

Selon un communiqué de presse, l’essai BREATHE DTx vise à tester l’efficacité et l’acceptabilité du DTx pour la MPOC et l’asthme. Il évaluera également sa capacité à réduire les exacerbations et les incidents.

Pendant six mois, il se déroulera dans huit contextes en Inde et impliquera jusqu’à 200 participants.