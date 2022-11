Roundup: le logiciel de prédiction de sepsie AI d’AITRICS est autorisé en Corée du Sud et plus de mémoires

La Corée du Sud autorise l’AITRICS Logiciel d’IA pour prédire la détérioration des patients

La startup d’IA AITRICS a obtenu l’autorisation du ministère sud-coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique pour sa solution de surveillance de l’IA.

La startup sud-coréenne a développé VitalCare, un logiciel d’IA permettant de prédire le risque d’arrêt cardiaque, de septicémie et de décès d’un patient dans les 4 à 6 heures en unité de soins intensifs. Il suit six paramètres vitaux, 11 tests hématologiques et d’autres informations sur le patient pour arriver à une prédiction.

AITRICS est actuellement travailler avec la clinique de Cleveland pour valider les performances de VitalCare, en utilisant des volumes de données cliniques.

Syntekabio lance une plateforme de services cloud pour la découverte de médicaments IA

La société de biotechnologie sud-coréenne Syntekabio a dévoilé sa plate-forme de services cloud pour la découverte de médicaments basée sur l’IA.

Développé à l’aide d’une infrastructure de supercalcul exclusive, STB Cloud aide à réduire le temps et le coût du développement de médicaments en simplifiant, normalisant et automatisant le processus sur une seule plateforme.

La plate-forme fonctionne avec DeepMatcher de Syntekabio, une plate-forme de découverte de candidats-médicaments synthétiques basée sur l’IA, et NGS-ARS, une plate-forme de séquençage de nouvelle génération pour l’analyse du cancer et des maladies génétiques rares.

D’autres plateformes Syntekabio AI devraient également être intégrées au STB Cloud, notamment Neo-ARS, une nouvelle plateforme de prédiction d’antigènes, et PGM-ARS, une plateforme multivariante de prédiction et de découverte de biomarqueurs.

Le service global STB Cloud devrait être lancé ce mois-ci, en commençant par les États-Unis.

Le LV Prasad Eye Institute utilise l’IA pour détecter précocement les maladies oculaires chez les enfants

Le LV Prasad Eye Institute (LVPEI), un réseau de soins oculaires en Inde, s’est associé à la start-up américaine CognitiveCare pour utiliser l’IA dans la détection précoce des maladies oculaires et des affections oculaires indésirables chez les nourrissons et les enfants.

Ces dernières années, l’Inde a connu une augmentation des cas de maladies oculaires comme la rétinopathie du prématuré et la myopie chez les enfants. Le réseau oculaire indique que “des stratégies actives de prévention et d’atténuation sont nécessaires pour contrôler et potentiellement inverser à la fois les tendances de la ROP et de la myopie” dans le pays.

Son dernier partenariat s’appuiera sur la plateforme d’IA de CognitiveCare qui peut quantifier les risques pour la santé d’un individu ou d’une population avant et après la naissance.

“Nous espérons également que ce partenariat ouvrira [the] moyen de tirer parti de l’IA, de l’apprentissage en profondeur et des sciences informatiques avancées pour traiter plusieurs autres maladies oculaires critiques », a déclaré le Dr Prashant Garg, président exécutif du LVPEI.