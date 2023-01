Roundup: l’application de coaching sur le diabète Breathe Well-being empoche 6 millions de dollars et plus de mémoires

Breathe Well-being obtient 6 millions de dollars en financement de pré-série B

La start-up indienne de soins du diabète Breathe Well-being a levé 6 millions de dollars (500 millions de roupies) lors d’un tour de pré-série B dirigé par 3One4 Capital, Accel et General Catalyst.

Lancée en 2020, la société se concentre sur les changements de comportement et de mode de vie pour réduire et inverser le risque de diabète de type 2. Il propose un programme numérique éprouvé en clinique, personnalisé pour chaque utilisateur, accompagné d’un support de coaching et d’un contenu ludique. On dit qu’il est cliniquement prouvé qu’il aide à réduire l’HbA1c, à perdre du poids et à réduire la fiabilité des médicaments des patients.

Selon la société, elle utilisera ses nouveaux fonds pour élargir son équipe de base, renforcer son académie de coaching en santé, faire évoluer sa plate-forme et améliorer l’expérience utilisateur.

Lancement de la nouvelle application de suppléments santé Pillwork

Une nouvelle application mobile en Corée du Sud aide les utilisateurs à acheter des compléments alimentaires.

Désormais disponible sur les appareils iOS et Android, l’application Pillwork fournit des informations fiables sur environ 20 000 compléments de santé sur sa plateforme. Il propose des blogs, des articles et des encyclopédies et permet aux utilisateurs de partager leur opinion sur un produit, que d’autres peuvent vérifier et revoir.

L’application catégorise les produits pour une recherche facile, ainsi qu’identifie le risque de prendre un certain produit sur une maladie spécifique.

Pillwork compte également des experts à bord qui peuvent offrir des conseils aux utilisateurs, ainsi que fournir des informations générées par l’IA dont les utilisateurs peuvent avoir besoin. De plus, il peut également scanner des flacons de pilules prêts à l’emploi et fournir des informations instantanées à leur sujet.

Une lentille oculaire artificielle en Corée du Sud peut diagnostiquer la maladie d’Alzheimer

L’Institut coréen des machines et des matériaux (KIMM) a mis au point une lentille oculaire intraoculaire qui peut diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à un stade précoce.

Développée en partenariat avec le Yongin Severance Hospital de l’Université Yonsei et le Gangnam Severance Hospital, la lentille artificielle implantable est fabriquée avec un hydrogel biosensible qui montre un motif Moiré lorsqu’il réagit à un biomarqueur cible de la maladie d’Alzheimer.

Sa détection de motifs ne nécessite pas l’utilisation de marqueurs électrochimiques ou fluorescents couramment utilisés dans d’autres biocapteurs, ni de sources d’alimentation ou de lumière externes.

Les étudiersoutenu par le projet de développement de la technologie des nanomatériaux du ministère sud-coréen des sciences et des TIC, a été publié dans la revue biomatériaux Bioactive Materials.