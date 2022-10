Roundup: l’appareil ECG à domicile de VUNO autorisé en Corée du Sud et plus de mémoires

VUNO obtient l’approbation du gouvernement pour un appareil ECG à domicile

Le développeur d’IA médicale VUNO a reçu l’approbation du ministère de la Sécurité alimentaire et des médicaments (MFDS) pour son appareil ECG à domicile.

Appelé Hativ P30, le dispositif médical fournit non seulement une mesure du signal cardiaque à 6 dérivations en 30 secondes, mais il analyse également les données pour vérifier le rythme sinusal, la fibrillation auriculaire, la bradycardie et la tachycardie.

L’appareil est le deuxième produit de VUNO sous sa marque de gestion intégrée de la santé, Hativ. Hativ Pro, son premier appareil ECG personnel, a obtenu une certification MFDS en juillet.

L’assureur-vie Max Life lance une solution d’analyse pour la souscription d’assurance

Max Life Insurance Co., basée en Inde, a développé et lancé une solution d’analyse de la santé pour la souscription d’assurances.

Appelée MediCheck, l’application utilise les dossiers de santé numériques des centres de diagnostic pour détecter en temps réel les rapports médicaux inexacts. Il peut également fournir des scores de santé des clients de l’assurance.

La solution de souscription a été développée pour minimiser les cas de répudiation des réclamations et permettre un traitement plus rapide des réclamations, ont déclaré Max Life COO et directeur Manu Lavanya.

Samsung vise à dépister 150 000 Indiens pour les maladies oculaires à l’aide de téléphones recyclés

En utilisant des téléphones recyclés, Samsung vise à dépister environ 150 000 personnes en Inde pour les maladies oculaires d’ici la fin de 2023.

Le fabricant mondial de technologie a transformé les anciens appareils Galaxy en caméras de fond d’œil grâce à son programme Galaxy Upcycling. Les caméras de fond d’œil EYELIKE utilisent l’IA pour détecter les maladies dans les images rétiniennes numérisées.

La société s’est associée à quatre hôpitaux ophtalmologiques – Sitapur Eye Hospital, Aravind Eye Hospital, Guruhasti Chikitsalya et Dr Shroff’s Charity Eye Hospital – pour mettre en place des camps de soins oculaires et utiliser les appareils recyclés pour dépister les maladies oculaires.