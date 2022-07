Roundup: la startup médicale singapourienne Oncoshot obtient un financement pour l’expansion de l’Inde, de l’Australie et d’autres mémoires

Oncoshot reçoit un financement pour se développer davantage en Inde et en Australie

La startup médicale singapourienne Oncoshot a réalisé un investissement non divulgué dans le cadre d’un cycle de financement de pré-série A dirigé par Biofurmis et l’investisseur de Qure.ai MassMutual Ventures.

Selon un communiqué de presse, le financement soutiendra la poursuite de l’expansion de la société en Inde et en Australie.

Il existe quatre réseaux d’hôpitaux en Inde et certains réseaux de plus de 20 hôpitaux en Océanie qui sont sur le point de mettre en place leurs écosystèmes d’essais cliniques publics-privés respectifs à l’échelle nationale, comme celui de Singapour. Projet EISE. Ce dernier utilise la plateforme d’appariement d’essais cliniques d’Oncoshot pour connecter les patients atteints de cancer, les professionnels de la santé et les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques.

On dit que les essais cliniques dans le monde perdent environ 35 milliards de dollars chaque année en raison de processus inefficaces dans la recherche sur le cancer et le recrutement des patients.

Oncoshot a développé une solution à ces problèmes en améliorant les dossiers de santé des partenaires cliniques grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique. Son système de données fédéré héberge en toute sécurité les données critiques et sensibles des patients dans les locaux de l’hôpital et offre une protection, un accès et un contrôle complets des analyses et des informations aux administrateurs de l’hôpital.

Le site Web de connaissances sur la santé Happiest Health est mis en ligne en Inde

La société indienne de services et de conseil en informatique Happiest Minds Technologies a lancé un nouveau référentiel en ligne de connaissances et d’informations sur la santé et le bien-être.

Appelé Happiest Health, le site Web vise à fournir des informations « approfondies, crédibles et dignes de confiance » sur la santé et le bien-être, selon un communiqué de presse.

Il informera son public des percées et des développements en matière de santé et de bien-être, issus de nouvelles recherches et études d’instituts mondiaux partenaires. Le portail mettra également en lumière de nouveaux outils de diagnostic précoce, ainsi que des témoignages et commentaires d’utilisateurs.

De plus, un panel de médecins et d’experts en bien-être contribuera des essais et des articles invités qui offrent des perspectives uniques et des expériences médicales intéressantes.

“Grâce à Happiest Health, nous voulons renforcer l’importance de la médecine intégrée, fournir des connaissances précieuses grâce à des experts sur le diagnostic précoce et les thérapies fondées sur des preuves et le faire avec empathie et passion”, a déclaré le président de Happiest Health, Ashok Soota.

D’ici l’année prochaine, le site Web publiera du contenu écrit et vidéo dans les langues régionales pour répondre aux besoins des villes de niveau inférieur en Inde. Happiest Health lancera également bientôt un podcast, une série Web et du contenu audio.

Des essais cliniques en Inde confirment l’efficacité de l’IA dans la détection du glaucome référable

Le fabricant indien de dispositifs médicaux Remidio Innovative Solutions a rapporté des résultats positifs d’essais cliniques distincts de sa solution d’IA dans la détection du glaucome référable.

Remidio propose une solution intégrée de dépistage du glaucome référable, un stade où la maladie peut encore être mieux gérée par le traitement. Il se compose d’un fond d’œil sur le téléphone, d’un appareil d’imagerie rétinienne et d’un algorithme d’IA pour l’inférence hors ligne. Le Medios Referable Glaucoma AI détecte les changements structurels dans la tête du nerf optique et la couche de fibres nerveuses rétiniennes environnante.

Selon un communiqué de presse, l’ensemble du processus de détection ne prend que 15 secondes.

La société s’est récemment associée à deux hôpitaux ophtalmologiques locaux, Aravind Eye Hospital à Pondichéry et Narayana Nethralaya (NN) à Bangalore, pour tester sa solution de dépistage.

Dans l’essai clinique à NN, l’algorithme d’IA s’est avéré atteindre une sensibilité élevée de 93,5 % et une spécificité élevée de 85,4 % dans la détection du glaucome référable, tandis que les premiers résultats de l’essai clinique à Aravind ont montré que l’algorithme atteignait également une sensibilité et une spécificité élevées de 91,3 % et 91,67 %, respectivement.

La société a noté que bien qu’il existe des options de traitement pour gérer le glaucome référable, des tests de dépistage simples sont difficiles à trouver. À l’heure actuelle, les spécialistes du glaucome mènent encore une série d’investigations complexes à l’aide de plusieurs dispositifs pour détecter un glaucome référable.

“Des résultats prometteurs montrent que notre IA peut permettre aux travailleurs de la santé et aux ophtalmologistes généralistes de poser un diagnostic de dépistage objectif, en particulier dans les centres dépourvus d’équipements de diagnostic sophistiqués”, a déclaré le Dr Divya Rao, directeur médical et responsable de l’IA chez Remidio.