Roundup: la société de technologie de soins à domicile HCAH acquiert la plate-forme numérique de soins aux personnes âgées Seniority et plus de mémoires

La HCAH acquiert la plateforme digitale de soins Seniority

HCAH, une entreprise de technologie de la santé dans le segment des soins extra-hospitaliers en Inde, s’étend aux soins aux personnes âgées avec son acquisition de senior-centric numérique plateforme de soins Ancienneté par le Groupe RPG.

Seniority est l’une des plus grandes plateformes de soins aux personnes âgées en Inde avec un portefeuille de plus de 20 000 produits médicaux et de style de vie pour les personnes âgées.

HCAH a acheté la plate-forme pour étendre sa présence et sa clientèle tout en répondant aux demandes non satisfaites du secteur des soins aux personnes âgées.

« En acquérant Seniority, notre intention est de répondre à tous les besoins et de fournir un guichet unique à notre population âgée en croissance rapide », a déclaré le PDG et cofondateur Vivek Srivastava.

Environ 60% de la clientèle actuelle de HCAH sont des personnes âgées, à qui ils fournissent des services de réadaptation, de soins intensifs et infirmiers, de soignant, de consultation, de laboratoire et d’équipement à domicile via sa plateforme numérique et ses centres de soins de transition.

Suite à cette acquisition, HCAH ouvrira de nouveaux magasins sur Seniority de manière autonome et dans ses centres de soins de transition. Il prévoit également d’offrir de nouveaux services tels que l’aide à la vie autonome, les soins de jour pour personnes âgées et les services de conciergerie pour personnes âgées.

Qmed Asia signe de multiples partenariats en Asie

La startup malaisienne de télésanté Qmed Asia a récemment signé plusieurs partenariats en Asie.

En octobre, il a signé deux protocoles d’accord avec des entreprises taïwanaises, la plateforme de télésanté Eucare et le fournisseur de technologie sémantique d’IA Ubestream.

La société a également été sollicitée par un assureur indonésien anonyme pour l’aider à lancer sa solution mobile de file d’attente en direct pour les hôpitaux.

Il a également signé un protocole d’entente avec MeetDoctor, une plateforme de santé numérique au Cambodge.

Qmed Asia lève actuellement des fonds via un financement participatif sur Leet Capital.

iXensor équipe le test d’ovulation intelligent d’Innova Medical Group

La société taïwanaise de santé mobile iXensor s’est associée à Innova Medical Group, un fabricant mondial de kits de test rapide, pour l’intégration technologique.

Selon un communiqué de presse, la technologie PixoTech d’iXensor, qui transforme les smartphones en appareils d’auto-test, alimentera le dernier test d’ovulation intelligent PHRONESIA d’Innova Medical Group.

HealthifyMe nomme un professeur de Stanford au poste de CMO

L’application mobile indienne de santé et de fitness HealthifyMe a nommé un professeur et chercheur de l’Université de Stanford au poste de médecin-chef consultant.

Dr Shebani Sethi apporte avec elle une décennie d’expérience en médecine de l’obésité et en psychiatrie. Elle est professeure adjointe de clinique à la Stanford University School of Medicine, où elle étudie le nouveau domaine de la psychiatrie métabolique.

Selon la société, le Dr Sethi aidera à construire HealthifyMe 2.0, qui placera la santé métabolique au cœur de ses produits et intégrera des éléments de neurosciences cognitives et comportementales dans ses produits.

Le Dr Sethi a déclaré qu’elle était ravie de travailler avec HealthifyMe, ajoutant que sa direction a “embrassé de tout cœur[d] les dernières recherches en médecine de l’obésité, en mettant l’accent sur plus que la simple perte de poids, mais plutôt sur la santé métabolique en tant qu’état de santé holistique à atteindre.”

“Elle a déjà joué un rôle clé dans la construction de HealthifyPro – intégrant des CGM, des panels métaboliques avec une nutrition personnalisée et des stratégies de changement de comportement pour nos clients. Son expertise nous permettra de garder une longueur d’avance alors que nous construisons la solution la plus avancée jamais conçue pour le fitness. , la perte de graisse et la santé métabolique », a déclaré la PDG et co-fondatrice Tushar Vashisht à propos de sa nomination.