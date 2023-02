Roundup: la société ADN Asa Ren lève 8 millions de dollars et plus de mémoires

La société indonésienne de données ADN Asa Ren obtient un financement de 8 millions de dollars

Asa Ren, l’une des premières sociétés de données ADN en Indonésie, a levé 8,15 millions de dollars lors d’un cycle de financement rejoint par Kejora Capital et les investisseurs basés dans la Silicon Valley Top Harvest Capital et Marcy Venture Partners. Northstar Ventures, Naya Capital, PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk et d’autres investisseurs providentiels ont également participé à la ronde.

La société, qui propose un test ADN grand public fournissant plus de 360 ​​rapports, utilisera ses nouveaux fonds pour étendre ses capacités numériques, ainsi que pour développer la bioinformatique clinique, un passeport de santé électronique et une base de données clinico-génomique axée sur les maladies non transmissibles. . Il prévoit également d’ajouter le diagnostic médical et les données de santé complètes des clients sur sa plateforme.

Asa Ren vise également à étendre son réseau de distribution à plus de 60 hôpitaux et cliniques d’ici la fin de 2023.

Pendant ce temps, dans le cadre du cycle de financement, le fondateur et associé directeur de Kejora Capital, Andy Zain, et le PDG d’InterBIO, Irawan Mulyadi, rejoindront le conseil d’administration d’Asa Ren.

La start-up thaïlandaise de santé mentale Ooca reçoit le soutien de Bangkok Dusit Medical Services

L’un des plus grands prestataires de soins de santé privés de Thaïlande, Bangkok Dusit Medical Services (BDMS), a fourni un investissement non divulgué à la société de technologie de santé mentale Ooca dans le cadre d’un cycle de financement de série A.

Fondée en 2017, Ooca propose une plateforme numérique mettant en relation des psychiatres et des psychologues avec des patients à la recherche de conseils en ligne. Il compte actuellement plus de 180 000 utilisateurs à travers le pays, selon le fondateur, le Dr Kanpassorn Suriyasangpetch.

Grâce à l’investissement de BDMS, Ooca prévoit d’offrir davantage de services de santé mentale en ligne et hors ligne couvrant l’ensemble du parcours du patient.

L’hôpital de Dubaï déploie le package d’analyse de l’IA mammaire de Lunit

L’hôpital de Dubaï a commencé à utiliser un package d’analyse mammaire par IA de Lunit et Agfa HealthCare.

Le package d’IA basé sur les preuves et centré sur le flux de travail, qui fait partie du cadre RUBEE for AI d’Agfa, est alimenté par le Lunit INSIGHT MMG qui fournit une lecture rapide des images de mammographie avec une précision de 96 %.

Augnito dévoile le portail des développeurs pour une intégration rapide

Le fournisseur d’intelligence artificielle vocale médicale basé en Inde, Augnito, a lancé un portail de développeurs pour l’évaluation de son service de dictée médicale.

La nouvelle offre fournit aux partenaires de produits potentiels des guides étape par étape, des environnements Sandbox, des SDK, de la documentation et d’autres ressources de développement dont ils ont besoin pour évaluer les services vocaux d’Augnito, un service de dictée médicale en temps réel qui convertit la voix en texte avec une précision de 99 %. .

Sur la base d’un communiqué de presse, Augnito Voice Services peut facilement s’intégrer aux EMR, HIS, PACS, RIS et LIS existants jusqu’à 48 heures avec un minimum de codage requis, réduisant ainsi le temps d’intégration. Il se connecte actuellement à plus de 70 systèmes cliniques dans le monde, dont Fujifilm en Inde et au Moyen-Orient, Wellbeing au Royaume-Uni et Chartnote aux États-Unis.

De plus, le portail des développeurs héberge également des SDK plug-and-play pour diverses applications et des SDK personnalisés et des bibliothèques intégrées pour une édition complète basée sur la voix. Augnito propose également une application de micro mobile téléchargeable gratuitement et un SDK de micro mobile pour une dictée transparente.

Le service de télésanté MyCLNQ Health arrive sur l’application JustLogin

Le fournisseur singapourien de solutions RH cloud JustLogin s’est associé à MyCLNQ Health pour offrir aux petites entreprises et à leurs employés l’accès à un écosystème complet de santé et de bien-être d’entreprise.

Selon un communiqué de presse, les services de santé en ligne de MyCLNQ Health, y compris la télémédecine et la livraison de médicaments, sont désormais disponibles pour les utilisateurs de JustLogin dans le cadre de leur abonnement.

“Cette intégration s’étendra progressivement à l’ensemble de la suite de fonctionnalités de JustLogin, y compris les prestations, les congés et la paie, afin de gérer de manière transparente l’administration des soins de santé pour les employeurs et les employés”, a ajouté le PDG de JustLogin, Kwa Kim Chiong.

Ambrane va commercialiser la smartwatch d’IIT Kanpur pour les malvoyants

L’Indian Institute of Technology Kanpur a signé un accord de transfert de technologie avec la société d’électronique Ambrane India pour fabriquer et vendre sa montre connectée haptique pour les aveugles et les malvoyants.

La montre est disponible en deux variantes : la version haptique dispose de 12 marqueurs d’heures tactiles sur le cadran qui, au toucher, génèrent une longue impulsion de vibration pour indiquer l’heure et une courte impulsion de vibration pour indiquer les minutes. Pendant ce temps, la variante smartwatch dispose d’une interface tactile-haptique pour afficher l’heure et les paramètres de santé, tels que la fréquence cardiaque et le nombre de pas. Il dispose également d’une minuterie intelligente.

Les montres haptiques ont été développées pour répondre aux limites des montres existantes pour les aveugles et les malvoyants, a noté IIT Kanpur dans un communiqué de presse. “Nous pensons que cette montre aura un grand impact social en permettant aux malvoyants et aux aveugles d’utiliser cette technologie de manière transparente pour un usage quotidien”, a déclaré le professeur Abhay Karandikar, directeur de l’IIT Kanpur.