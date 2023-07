Roundup: la FDA américaine autorise le logiciel d’analyse de la composition corporelle AI de Medical IP et d’autres mémoires

La propriété intellectuelle médicale obtient l’approbation de la FDA américaine pour un logiciel d’analyse de la composition corporelle par IA

La société sud-coréenne d’imagerie médicale Medical IP a obtenu une autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son logiciel d’analyse de la composition corporelle alimenté par l’IA.

Selon la société, DeepCatch est le premier logiciel d’IA approuvé par la FDA qui analyse automatiquement les composants du corps, tels que la peau, les os, les muscles, la graisse viscérale, la graisse sous-cutanée, les organes internes et le système nerveux central, par scanner corps entier. Il fournit des rapports avec des informations visuelles et quantitatives en 3D.

Avec cette autorisation de la FDA, Medical IP accélérera son plan d’expansion mondiale.

Augnito lance une technologie ambiante pour la documentation clinique

La société indienne de technologie de la santé Augnito a introduit la technologie ambiante pour la documentation clinique.

Basée sur un communiqué de presse, la technologie permet aux médecins de documenter les rencontres avec les patients et de générer de la documentation et des données. Il transcrit la consultation entre le médecin et le patient en temps réel avec une précision « absolue », puis il génère une note SOAP structurée.

Il peut transcrire d’autres types de conversations, y compris les plaintes principales, les antécédents médicaux, les diagnostics, les plans de soins recommandés, les ordonnances et les détails d’un rendez-vous de suivi, entre autres. L’IA d’Augnito peut comprendre tous les accents anglais avec une précision de 99 % et transcrire des conversations multilingues dans plus de 10 langues indiennes et en arabe. Il s’adresse également à plus de 50 spécialités médicales.

La technologie peut également automatiser les tâches administratives, telles que la création de graphiques, la saisie de données et la génération de rapports, ce que les médecins doivent encore faire malgré l’utilisation d’un système EMR.

Solution CXR alimentée par Lunit éligible au remboursement au Japon

La solution d’IA de Fujifilm pour l’analyse des radiographies pulmonaires, CXR-AID, qui est alimentée par le Lunit INSIGHT CXR, est devenue éligible au remboursement de l’assurance maladie au Japon, a annoncé Lunit.

Il est fourni dans le cadre de la catégorie de remboursement de classe 3 du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales pour les hôpitaux utilisant un logiciel de diagnostic par imagerie AI. CXR-AID est également l’une des 17 options logicielles d’IA médicale recommandées dans la nouvelle directive de la Japan Radiological Society pour la mise en œuvre de solutions d’IA dans les hôpitaux.

Selon un communiqué de presse, l’inclusion du remboursement « stimule considérablement » l’expansion de Lunit et de Fujifilm sur le marché japonais, et crée de nouvelles perspectives de croissance dans le domaine du diagnostic d’image par IA.