Roundup: HealthPlix lance une fonctionnalité d’interaction médicamenteuse, Intellect s’associe à Swiss Life et plus de mémoires

La plateforme indienne de DME HealthPlix lance une fonctionnalité d’interaction médicamenteuse

La startup indienne EMR HealthPlix Technologies a mis en ligne une nouvelle fonctionnalité d’interaction médicamenteuse sur sa plate-forme.

On dit que le nouvel outil du DME HealthPlix réduit le temps nécessaire à la rédaction des ordonnances en aidant les médecins à se souvenir des interactions molécule à molécule au point de service.

Auparavant, les médecins devaient s’appuyer sur des plateformes externes pour vérifier les interactions médicamenteuses, ce qui allongeait le processus de prescription.

“En plus de prescrire des médicaments en fonction du diagnostic, DDI fournit des suggestions de médicaments qui peuvent être pertinents pour le traitement”, a ajouté le Dr Peyush Khera, cardiologue consultant utilisant le DME HealthPlix.

La fonctionnalité est livrée avec une bibliothèque d’interactions de référence qui aide les médecins à identifier les combinaisons de médicaments potentiellement dangereuses.

HealthPlix prévoit de développer cette bibliothèque en s’intégrant à des fournisseurs tiers mondiaux. Il vise à étendre sa base de données de 4L à 10L d’ici mars de l’année prochaine.

La nouvelle fonctionnalité d’interactions médicamenteuses fait suite à la publication des informations sur les médecins et des tableaux de bord récapitulatifs des patients sur l’application EMR.

La start-up de santé mentale Intellect s’associe à l’assureur mondial Swiss Life Network

Intellect, une entreprise technologique de santé mentale à Singapour, s’associe à la compagnie d’assurance mondiale Swiss Life Network pour co-développer des solutions d’avantages sociaux pour les employeurs asiatiques.

Intellect propose une solution de prestations de santé mentale pour les employeurs, comprenant un contenu autoguidé ainsi que des services de télésanté qui connectent les utilisateurs à des coachs agréés et à des thérapeutes cliniques.

« Grâce à ce partenariat, nous sommes impatients de co-créer des solutions de bien-être des employés et d’améliorer l’accès à un soutien complet en matière de soins de santé mentale et de bien-être dans toute l’Asie », a déclaré Jonathan Cuevas, directeur commercial d’Intellect.

Le fournisseur américain de services cloud de soins de santé Healthcare Triangle s’étend à l’APAC

Healthcare Triangle, un fournisseur californien de services de transformation cloud et de plateformes d’analyse de données dans le domaine de la santé, a commencé à s’étendre à la région Asie-Pacifique en ouvrant son siège régional à Singapour.

Healthcare Triangle est certifié HITRUST et partenaire d’Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure pour fournir des services multi-cloud. Il propose également des solutions de santé numériques propriétaires telles que la plate-forme cloud en tant que service CloudEz, la plate-forme d’analyse de données DataEz et l’outil d’automatisation des documents médicaux readabl.ai.

Le fournisseur de services cloud exploite le marché de la santé numérique APAC, qui devrait atteindre 326,7 milliards de dollars d’ici 2030, contre 40,3 milliards de dollars l’année dernière.

« Le siège régional APAC sera basé à Singapour, un lieu encourageant et favorable pour les entreprises mondiales. Chez Healthcare Triangle, l’innovation et l’attention portée à la technologie sont primordiales, et cette philosophie s’aligne sur la campagne de nation intelligente de Singapour », a déclaré le président-directeur général de Healthcare Triangle. Suresh Venkatachari.

Selon un communiqué de presse, la société devrait investir jusqu’à 25 millions de dollars à Singapour et créer plus de 500 emplois au cours des cinq prochaines années.

Elle prévoit également de s’associer au groupe Shankar, une entreprise diversifiée dans les biens de consommation, le développement immobilier et les services, pour étendre sa présence en Asie du Sud, au Moyen-Orient, au Japon et en Australie.