Roundup : harrison.ai lance une coentreprise avec Sonic Healthcare et d’autres résumés de partenariat

harrison.ai et Sonic Healthcare lancent une joint-venture en pathologie IA

La startup de Healthcare AI harrison.ai et le fournisseur de diagnostics coté à l’ASX Sonic Healthcare ont créé une coentreprise nommée franklin.ai.

Sur la base d’un communiqué de presse, franklin.ai développera et fournira aux pathologistes des outils d’assistance basés sur l’IA pour améliorer la précision et l’efficacité du diagnostic.

L’entreprise sera dirigée par l’ancien COO de harrison.ai, Stephen Ruffels. En tant que PDG, il supervisera une équipe de plus de 70 ingénieurs spécialisés, data scientists et experts cliniques d’ici fin 2023.

Parmi les autres recrues clés de la coentreprise figurent l’ancien directeur de ResMed, Peter Dassos, en tant que directeur général et responsable des talents, Celeste Kocabay, qui travaillait auparavant chez Atlassian et Investible.

“Nous avons passé des mois à constituer la bonne équipe pour travailler main dans la main avec les pathologistes afin de développer des outils alimentés par l’IA qui augmenteront leur rôle central au cœur du système de santé”, a déclaré Ruffels.

annalise.ai fait des nominations clés avant l’entrée aux États-Unis

Le fournisseur de radiologie AI annalise.ai a procédé à deux nominations clés pour soutenir son expansion prévue sur le marché américain.

Dans un communiqué de presse, la société a annoncé avoir nommé Lakshmi Gudapakkam au poste de PDG et le Dr Rick Abramson au poste de CMO. Les deux cadres nouvellement embauchés devraient contribuer à accélérer l’expansion mondiale d’annalise.ai et à nouer davantage de partenariats avec des prestataires de soins de santé, des développeurs de technologies et des organismes de réglementation dans le monde entier.

Gudapakkam travaillait auparavant pour la société américaine Quest Diagnostics en tant que vice-président et directeur général pour la région Est des États-Unis. Il a occupé des postes de direction dans le domaine de la technologie et des affaires à l’échelle mondiale pendant plus de deux décennies chez GE Healthcare et Philips Healthcare.

Pendant ce temps, le Dr Abramson, médecin américain et radiologue certifié, était l’ancien vice-président du service de radiologie chez HCA Healthcare.

Leurs nominations interviennent également alors qu’annalise.ai a reçu en mars l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son produit phare, Annalise Enterprise CXR. L’outil de radiographie pulmonaire AI a également été autorisé à être utilisé en Australie, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Nouvelle-Zélande.

ResApp prolonge son accord de licence avec Medgate

La société de santé numérique cotée à l’ASX, ResApp Health, a prolongé un accord de licence commerciale avec le fournisseur de télémédecine Medgate pour l’utilisation de son test de diagnostic respiratoire sur smartphone.

Les sociétés ont d’abord conclu un accord de licence pour utiliser ResAppDx sur la plate-forme de télésanté Medgate l’année dernière en août. Le test basé sur une application utilise l’apprentissage automatique pour analyser les sons de la toux et diagnostiquer les maladies respiratoires.

Selon une divulgation d’entreprise, la prolongation est accordée pour 12 mois supplémentaires.

Le PDG de Medgate, le Dr Andy Fischer, a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, ils avaient trouvé davantage de preuves des avantages de ResAppDx pour leurs cliniciens et leurs patients. “Nous sommes impatients d’étendre notre utilisation de ResAppDx afin de réaliser davantage ces avantages pour nos patients”, a-t-il ajouté.

Medgate a également l’intention d’étendre l’utilisation de ResAppDx à des « parcours patients supplémentaires » dans ses services de télémédecine et d’apporter la technologie à sa plateforme en Allemagne en 2023.

Volpara va déployer ses solutions d’imagerie mammaire IA dans les centres de diagnostic de RadNet

Volpara Health Technologies, développeur de technologies de la santé basé en Nouvelle-Zélande, a signé un contrat d’utilisation avec RadNet, un fournisseur de services d’imagerie aux États-Unis.

D’une durée initiale de 42 mois, leur contrat porte sur le déploiement des logiciels Volpara Analytics et Volpara Risk Pathways dans les 353 centres d’imagerie de RadNet dans sept États américains.

Volpara Analytics gère la qualité de la mammographie tandis que Volpara Risk Pathways propose un dépistage aux patientes présentant un risque élevé de développer un cancer du sein.

Les mises en œuvre sont prévues pour l’année prochaine, selon une divulgation de l’entreprise.