Roundup : Fred lance une place de marché d’applications tierces et plus d’informations

Fred lance une place de marché d’applications tierces pour les pharmacies

Le fournisseur australien de solutions informatiques pour pharmacies Fred IT Group a lancé un marché en ligne d’applications tierces pour les pharmacies.

Appelé Fred Marketplace, le hub basé sur le Web propose des solutions qui ont été approuvées et testées pour une utilisation avec le logiciel de Fred, y compris des applications et des intégrations pour les robots, le commerce électronique, l’informatique décisionnelle, les services cliniques, les informations sur les médicaments et la gestion des médicaments, la fidélité et le paiement.

Les solutions tierces proviennent des partenaires fournisseurs de confiance de Fred, à savoir BD, Dataology, GuildLink, LifeSmart, MIMs, Modeus, Storbie, StrongRoom, Tyro et Willach Pharmacy Solutions.

Le marché continuera d’attirer de nouveaux partenaires logiciels et des applications approuvées au fur et à mesure de son expansion.

Des chercheurs de l’Université d’Australie du Sud développent des capteurs à fibre pour surveiller à distance les patients

Des scientifiques de l’Université d’Australie-Méridionale ont développé de minuscules capteurs à fibre optique pour suivre à distance la position des patients souffrant d’escarres douloureuses dans leur lit.

“Chaque année, des milliers d’Australiens âgés dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers souffrent de lésions de pression, ou ulcères, qui mettent longtemps à guérir et peuvent être mortelles. À tout le moins, ces blessures peuvent provoquer des douleurs intenses, perturber le sommeil, affecter leur humeur. , ainsi que leur réadaptation, leur mobilité et leur qualité de vie », a déclaré le Dr Stephen Warren-Smith, le chercheur principal à l’origine de la nouvelle technologie.

Les capteurs à fibre sont fixés à la surface supérieure d’un matelas pour surveiller les mouvements et enregistrer les rythmes cardiaque et respiratoire.

En captant leur respiration, les capteurs discrets peuvent détecter quand un patient se retourne, quitte un lit ou reste immobile. Les infirmières peuvent être averties si un patient n’a pas bougé pendant des heures afin qu’elles puissent ajuster leur position.

Les méthodes actuelles de surveillance des patients souffrant d’escarres utilisent des capteurs basés sur le poids, qui ne peuvent pas prédire quand un patient quitte le lit jusqu’à ce que ses pieds touchent le sol. Des technologies basées sur des caméras sont également utilisées, bien que la confidentialité soit une préoccupation majeure.

EpiAxis Therapeutics, partenaire de Peptilogics pour la découverte de médicaments IA

Le développeur de médicaments australien EpiAxis Therapeutics et Peptilogics, une société de biotechnologie basée aux États-Unis, exploiteront l’IA dans la découverte de médicaments pour inhiber les cibles oncologiques épigénétiques.

Leur projet utilisera la plate-forme d’IA Nautilus de Peptilogics, ainsi que l’expertise d’EpiAxis dans l’épigénétique, pour faire progresser la découverte de médicaments pour les cancers qui échappent aux thérapies existantes grâce à un changement épigénétique, y compris le cancer du sein métastatique.

« Nous nous concentrerons sur l’optimisation des pistes à l’aide de la plateforme Nautilus de Peptilogics, qui combine des modèles génératifs profonds exclusifs, des modèles prédictifs et une simulation biophysique pour concevoir des peptides multiparamètres optimisés avec [the] potentiel d’aborder des cibles médicamenteuses nouvelles et historiquement difficiles », a déclaré Nicholas Nystrom, CTO de Peptilogics.

Ce partenariat fait suite à l’essai clinique récemment conclu d’EpiAxis qui, pour la première fois, a utilisé un inhibiteur épigénétique parallèlement à la chimiothérapie pour traiter le cancer métastatique.