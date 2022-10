Roundup: Dozee va lancer un patch ECG alimenté par l’IA et plus de mémoires

Dozee propose un patch ECG alimenté par l’IA pour la surveillance cardiaque à distance

Le fabricant indien de dispositifs médicaux Dozee introduit un nouveau dispositif de patch ECG dans son portefeuille de solutions de surveillance à distance.

Selon un communiqué de presse, le patch ECG surveille en continu l’activité électrique du cœur pendant plusieurs jours. Il aidera à détecter les arythmies et autres signes précoces de détérioration cardiaque, aidant les cliniciens à fournir des interventions médicales en temps opportun.

Cet appareil peut également fournir des données ECG en direct et en continu via le cloud et fournir des alertes aux médecins.

“Nous sommes ravis d’entrer dans le segment de la surveillance cardiaque en Inde avec notre patch ECG, qui vient s’ajouter à notre portefeuille de surveillance des signes vitaux. Cette technologie peut être particulièrement cruciale en Inde, car les maladies cardiovasculaires sont devenues la principale cause de morbidité et de mortalité au cours de la trois dernières décennies », a déclaré le PDG et co-fondateur de Dozee, Mudit Dandwate.

L’Inde signale jusqu’à 1,8 million de nouveaux cas cardiaques chaque année, devenant une charge de morbidité à croissance rapide dans le pays.

Philips lance l’outil de navigation chirurgicale AR ClarifEye au Japon

Une solution de navigation chirurgicale en réalité augmentée de Royal Philips est arrivée au Japon.

Appelée ClarifEye, la solution combine des visualisations 2D et 3D à faibles doses de rayons X avec la navigation 3D AR dans un seul système.

Il permet aux chirurgiens de définir et de naviguer dans des trajectoires critiques pour un placement précis de l’appareil tout en évitant d’endommager les structures neurologiques et vasculaires proches de la colonne vertébrale du patient.

Philips a signalé son premier cas d’utilisation au Japon dans une salle d’opération hybride à l’Université internationale de la santé et du bien-être, Mita Hospital.

« L’ajout d’un nouveau système de navigation contribue à créer un environnement chirurgical encore plus sûr. Comparé aux systèmes de navigation existants, ClarifEye n’a pas d’erreurs liées au cadre de référence, et c’est merveilleux qu’il réalise une imagerie en temps réel avec une segmentation pédiculaire », a déclaré le Dr Ken Ishi. du département de chirurgie orthopédique de l’hôpital a commenté.

Connect2MyDoctor signe un pacte de recherche avec l’Université de Sharjah

La plateforme de télésanté basée en Inde Connect2MyDoctor a signé un protocole d’accord avec l’Université de Sharjah aux Émirats arabes unis pour collaborer à des activités de recherche.

Dans le cadre de l’accord, ils développeront des initiatives de rééducation et de bien-être, en s’appuyant sur le coach de soins intégré OmniROM de C2MD, qui permet de surveiller et de mesurer à distance le rétablissement ou la rééducation d’un patient via une consultation vidéo. Leur collaboration peut également s’étendre à des domaines tels que la collecte de données, l’analyse et les soumissions conjointes à des revues, des conférences et d’autres lieux scientifiques.

Un autre aspect clé de ce partenariat est sa contribution au développement sanitaire local, a déclaré le professeur Mohamad Alameddine, doyen du Collège des sciences de la santé de l’Université de Sharjah.

De plus, C2MD a ouvert un siège régional à Dubaï, renforçant ainsi sa présence aux Émirats arabes unis. Il a récemment signé deux clients à Bahreïn – Ithmaar Bank et Royal Hospital for Women and Children – et a conclu un partenariat avec l’Autorité fédérale des ressources humaines pour fournir un accès aux soins de santé mentale en ligne à environ 100 000 employés et leurs familles.

Taïwan approuve le logiciel d’analyse de l’âge osseux de VUNO

VUNO a reçu l’approbation de la FDA de Taiwan pour son logiciel d’analyse de l’âge osseux.

VUNO Med Bone Age évalue automatiquement l’âge osseux en lisant une radiographie de la main.

La société commencera à commercialiser le logiciel à Taïwan dans le cadre de son contrat de distribution exclusive avec le groupe CHC Healthcare.