Roundup: Dozee, SURGLASSES obtiennent des autorisations 510 (k) et plus de mémoires

Dozee obtient 510 (k) pour le capteur sans contact AI pour RPM

La société indienne de dispositifs médicaux Dozee a reçu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son capteur sans contact propriétaire pour la surveillance à distance des patients.

La feuille de capteur Dozee, qui est placée sous un matelas de lit d’hôpital, capture les micro-vibrations des patients à l’aide de la ballistocardiographie. Ces vibrations sont ensuite converties en données de signes vitaux, y compris les fréquences cardiaques et respiratoires, qui sont présentées via un tableau de bord de surveillance à distance basé sur le cloud aux équipes de soins de santé.

Selon Dozee, cette dernière victoire réglementaire lui permet de réaliser sa mission de combler le fossé de la pénurie de personnel de santé en promouvant l’adoption de systèmes automatisés de surveillance des patients dans les hôpitaux publics secondaires et tertiaires en Inde et au-delà.

SURGLASSES obtient 510 (k) pour le système de navigation vertébrale AR

Taiwan Main Orthopaedic Biotechnology Co., également connue sous le nom de SURGLASSES, a également obtenu une autorisation 510(k) de la FDA américaine pour son système de navigation vertébrale basé sur la réalité augmentée, Caduceus S.

Destiné à être utilisé dans les chirurgies complexes de la colonne vertébrale, le Système AR permet aux chirurgiens de superposer l’anatomie rachidienne 3D sur un patient.

Le système est également équipé de plusieurs trackers et affiche les trajectoires planifiées préopératoires via un visiocasque 3D AR, qui permet des projections du système de navigation dans le HMD et offre une vue complète du patient.

Cette dernière autorisation 510(k), qui a suivi l’approbation de la FDA de Taiwan en août, permet à SURGLASSES de lancer son système de navigation vertébrale aux États-Unis au premier trimestre 2023.

Lunit décroche des contrats d’IA à Hong Kong, en Mongolie et au Brésil

La société sud-coréenne d’IA médicale Lunit a signé plusieurs contrats cette semaine pour fournir ses solutions d’imagerie Lunit INSIGHT AI sur plusieurs marchés.

Sa solution de radiographie pulmonaire INSIGHT CXR sera déployée à l’hôpital Albert Einstein Israelita au Brésil, l’un des plus grands hôpitaux d’Amérique latine.

Lunit INSIGHT MMG, sa solution de mammographie par IA, sera également envoyée au Hong Kong Women’s Imaging Hospital à Hong Kong et sur deux autres sites en Mongolie, le National Cancer Center of Mongolia et la Breast Clinic of Ulaanbaatar.

La solution d’imagerie cérébrale par IA Neurophet Aqua entre au Japon

Un autre acteur sud-coréen de l’IA médicale, Neurophet, a conclu un partenariat pour commercialiser sa solution d’imagerie cérébrale alimentée par l’IA au Japon.

La société a signé un accord de distribution exclusif avec Clairvo Technologies, un importateur de dispositifs médicaux du groupe Marubeni, pour commercialiser son produit phare Neurophet Aqua.

Le produit est un logiciel d’aide au diagnostic des maladies neurologiques dégénératives qui détecte l’atrophie cérébrale et la dégénérescence de la substance blanche observées dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la démence vasculaire. Il peut générer un rapport d’analyse en cinq minutes, affirme Neurophet.

Ubitus propose l’application de simulation de chirurgie VR de Smart Surgery

Ubitus, fournisseur de solutions de métaverse basé à Taipei, déploie une application de simulation de chirurgie basée sur la réalité virtuelle par Smart Surgery Technology.

Visant à rendre la pratique chirurgicale accessible aux étudiants en médecine et aux médecins, l’application Sim Surgery offre une expérience visuelle d’opération sur des modèles d’organes 3D à l’aide de la réalité virtuelle personnelle. Il utilise également l’IA pour aider les praticiens à porter des jugements précis lors de la conduite d’une intervention chirurgicale.

Fonctionnant sur Ubitus, Smart Surgery peut diffuser des modèles anatomiques 3D de haute qualité sur un casque VR tout-en-un sans avoir besoin d’un appareil à haute puissance de calcul sur site.

FWD Group offre un accès à la santé mentale à partir de ThoughtFull

La startup singapourienne ThoughtFull s’est associée à FWD Group pour fournir aux clients de l’assurance un accès à des solutions numériques de santé mentale.

Ce partenariat permettra aux clients d’assurance de FWD d’accéder à une large gamme de services et d’outils sur ThoughtFullChat, la plate-forme mobile alimentée par l’IA de ThoughtFull, y compris la vidéothérapie, les séances de thérapie individuelles, le coaching en santé mentale via la messagerie texte et audio, le contenu soutenu par la science et les trackers de santé émotionnelle.

Ces services font partie du produit de protection Mind Strength de FWD, qui offre une couverture médicale étendue, du diagnostic initial au traitement continu.

L’accès à ThoughtFullChat est désormais disponible pour les clients FWD à Hong Kong et en Thaïlande, et d’autres marchés FWD sélectionnés suivront à l’avenir.

XtalPi, la collaboration EDDC de Singapour pour la recherche de médicaments IA sur le traitement du NSCLC

La société chinoise et américaine de R&D sur les médicaments IA XtalPi s’associe à la plate-forme nationale de Singapour pour la découverte et le développement de médicaments, Experimental Drug Development Center (EDDC).

XtalPi appliquera sa technologie d’IA, sa plate-forme d’automatisation et ses connaissances d’expert pour découvrir de nouveaux candidats thérapeutiques contre une cible de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) choisie par l’EDDC.

Le NSCLC représente plus de 80 % de tous les cas de cancer du poumon dans le monde. Malgré l’intérêt et l’investissement croissants dans la recherche sur les médicaments, il existe encore d’importants besoins non satisfaits en matière d’options thérapeutiques ciblées efficaces pour les patients atteints de NSCLC afin d’obtenir de meilleurs résultats, a noté XtalPi.

SmartFuture dévoile une plateforme intégrée de premiers intervenants

La société de technologie de la santé basée à Singapour SmartFuture a lancé une nouvelle réponse rapide intégrée la solution.

Selon un communiqué de presse, la plateforme des premiers intervenants permet une surveillance en temps réel des signes vitaux de santé, la consultation d’un médecin et une action rapide en cas d’urgence. Il se compose d’un kit de dispositifs médicaux connectés, d’une application de premiers secours sur tablette et d’un portail web pour les prestataires d’aide d’urgence partenaires.

SmartFuture a déclaré que sa dernière offre est idéale pour les sites offshore, tels que le pétrole et le gaz, le transport maritime, les compagnies aériennes et l’exploitation minière ; les services d’intervention d’urgence comme la lutte contre les incendies, les ambulances et les interventions en cas de catastrophe ; et les établissements d’enseignement pour leurs sorties sur le terrain.