Roundup: DispatchHealth reçoit 330 millions de dollars et plus de financements pour la santé numérique

Prestataire de soins à domicile basé à Denver DispatchHealth a levé 330 millions de dollars de financement grâce à l’augmentation de capital menée par Optum Ventures, portant la levée totale de la société à plus de 700 millions de dollars.

De nouveaux investisseurs, Blue Shield of California, Olayan Group, Adams Street Partners, Pegasus Tech Ventures et Silicon Valley Bank se sont joints au financement. Les investisseurs existants ont soutenu le cycle, notamment Humana, Questa Capital, Oak HC/FT et Echo Health Ventures.

Silicon Valley Bank et K2 HealthVentures ont mené l’augmentation de la dette.

Les fonds seront utilisés pour continuer à développer la plate-forme exclusive de l’entreprise, appelée la plate-forme technologique Last Mile Health Care, visant à aider à la prestation des soins via la logistique, le soutien clinique et la coordination avec d’autres parties de son écosystème.

Le dernier cycle de financement a été initialement annoncé par Accueil Santé Nouvelles.

La récente augmentation intervient après que le fournisseur de soins à domicile l’a annoncée a obtenu 200 millions de dollars en financement de série D au début de 2021, ce qui a porté la valorisation totale de la société à 1,7 milliard de dollars.

Silicon Valley Bank et Hercules Capital, Inc. ont fourni une facilité de crédit de 300 millions de dollars à Oak Street Health, une chaîne de centres de soins primaires basés sur la valeur pour les personnes âgées.

Le financement fournira à Oak Street Health un capital stratégique et opérationnel au cours des prochaines années.

“Hercules Capital est ravie de s’associer à nouveau à Oak Street Health alors qu’ils continuent de développer leur empreinte nationale et de fournir des soins primaires de haute qualité aux personnes âgées à travers le pays”, a déclaré Michael Dutra, directeur général d’Hercules Capital, dans un communiqué. “Nous sommes impressionnés par le dévouement d’Oak Street Health envers les patients et sommes heureux de soutenir leur croissance continue avec cette nouvelle facilité de crédit.”

La société de technologie de santé mentale basée à New York, Resilience Lab, a annoncé qu’elle avait levé 15 millions de dollars en financement de série A.

Le tour était codirigé par Morningside et Viewside Capital Les partenaires. La société permet aux cliniciens en santé mentale de collaborer et fournit une plate-forme de prestation de soins adaptée aux cliniciens et aux patients.

“L’innovation numérique a rendu la thérapie plus accessible, mais elle ne résout pas le long terme. Nous avons besoin de plus de thérapeutes et d’une thérapie meilleure et de meilleure qualité si nous voulons faire une brèche dans la crise des soins de santé mentale aux États-Unis”, Marc Goldberg, cofondateur et PDG de Resilience Lab, a déclaré dans un communiqué. “L’investissement d’aujourd’hui est une étape clé pour notre équipe, validant que notre vision d’une réforme fondamentale et complète du parcours de développement des thérapeutes est aussi importante que l’accès numérique et l’automatisation back-end.”

Validiqueune société de gestion de données de surveillance à distance, a levé 12 millions de dollars lors de sa dernière ronde de financement.

Le cycle a été mené par Kaiser Permanente Ventures avec la participation d’investisseurs existants et nouveaux, notamment Green Park & ​​Golf Ventures, Ziegler, Arkin Digital Health, Greycroft Partners, SJF Ventures et Gore Range Capital.

La société s’associe à des plans de soins de santé, des fournisseurs et des sociétés d’informatique de santé et propose une plate-forme qui utilise des données personnelles pour éclairer les décisions en matière de soins de santé.

“Validic a été et continue d’être un élément important des efforts de Kaiser Permanente pour améliorer la qualité des soins pour nos 12,6 millions de membres d’une manière plus pratique, accessible et abordable”, a déclaré Chris Stenzel, directeur général exécutif de KP Ventures. dans un rapport. « Nous sommes fiers de diriger ce dernier cycle de financement, qui nous aidera à continuer à fournir des technologies et des outils pour la promotion de la santé, la prévention des maladies, la prestation de soins de pointe et la gestion des maladies chroniques de classe mondiale.

Assure Health, un fournisseur de soins virtuels et de surveillance à distance des patients atteints de maladies chroniques, a levé 8,7 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage, qui ne comprenait que des investisseurs stratégiques.

La société s’associe à des organismes de santé pour proposer un suivi à distance des patients, un suivi thérapeutique à distance et des programmes de gestion des maladies chroniques. Les fonds seront utilisés pour élargir l’accès à sa plate-forme, et la société a déclaré qu’elle compterait également 100 employés à temps plein d’ici la fin de l’année.

“Nous savons que le soutien supplémentaire que nos programmes fournissent maintient les gens en bonne santé et améliore leur indépendance et leur qualité de vie à la maison”, a déclaré Jeff Nadel, cofondateur et PDG d’Assure Health, dans un communiqué. “Nous sommes ravis d’obtenir ce financement de démarrage de partenaires qui partagent cet engagement et qui sont bien placés pour nous aider à prospérer dans notre prochaine phase de croissance, et nous sommes impatients d’élargir l’accès à notre vision des soins quotidiens aux patients à travers le pays.