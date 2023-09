Roundup : Coreline Soft devient publique en Corée du Sud et d’autres mémoires

Coreline Soft fait ses débuts au KOSDAQ

En début de semaine, Coreline Soft a fait ses débuts sur le marché secondaire KOSDAQ de la Bourse coréenne en Corée du Sud.

Suite à cela, la société d’IA médicale a déclaré dans un article sur LinkedIn qu’elle continuerait à développer son portefeuille de produits et à étendre ses solutions.

« Dans le domaine en évolution rapide de l’IA médicale, nous visons à consolider notre position de leader dans le secteur des solutions de tomodensitométrie thoracique, nous permettant ainsi de croître rapidement.

Lancement d’une super application pour les étudiants en médecine en Inde

Le fournisseur mondial de solutions d’apprentissage pour l’enseignement supérieur, Manipal Global Education Services, a mis au point une nouvelle super application pour les étudiants en médecine.

Appelée Manipal MedAce, l’application mobile et basée sur le cloud fournit du matériel supplémentaire organisé pour l’apprentissage médical et la préparation aux examens universitaires en médecine.

« Nous comprenons la pression qui accompagne la poursuite d’un diplôme MBBS (Bachelor of Medicine et Bachelor of Surgery) et la préparation à un concours médical. Jongler constamment avec des examens sans fin, affronter des sujets complexes, exige un dévouement sans faille. MedAce est conçu et conçu pour être un compagnon constant, un copain et un guide depuis le moment où l’apprenant entre à l’école de médecine jusqu’au jour où il passe l’examen de troisième cycle NEET (National Eligibility Entry Test) « , a expliqué Preethi Frederick, responsable du développement de produits et du marketing de Manipal MedAce.

À propos du lancement, Ravi Panchanadan, directeur général et PDG de Manipal Global, a déclaré : « Avec MedAce, nous avons combiné notre expertise de 60 ans dans la fourniture de contenu médical de premier plan en utilisant [the] technologie numérique la plus récente d’une manière conviviale, qui interagira avec les apprenants dans un format avec lequel ils sont à l’aise dans leur vie quotidienne.

Manipal Global fait partie du Manipal Education and Medical Group, qui comprend également les hôpitaux Manipal.

Medmain poursuit son expansion aux États-Unis

La startup japonaise de technologie médicale Medmain a été sélectionnée dans un programme d’accélération pour entrer sur le marché américain.

Dans un communiqué de presse, la société a annoncé avoir été sélectionnée pour participer au US Market Gateway Accelerator for BioSciences and MedTech.

« Nous profiterons de cette opportunité pour poursuivre notre développement commercial aux États-Unis », a déclaré Medmain, une startup qui propose un système cloud basé sur l’IA pour prendre en charge la pathologie numérique appelé PidPort.