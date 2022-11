Roundup: Artrya obtient plus d’approbations de marché pour les logiciels d’IA après le revers de la FDA américaine et plus de mémoires

Artrya obtient les approbations britanniques et européennes pour Salix

En une semaine, la société de technologie médicale cotée à l’ASX, Artrya, a reçu les approbations réglementaires de l’Union européenne et du Royaume-Uni pour son produit Salix Coronary Anatomy.

Le logiciel alimenté par l’IA identifie et analyse la plaque artérielle pour diagnostiquer la maladie coronarienne.

Les récentes certifications permettent à Artrya de commercialiser Salix dans 28 pays membres de l’UE et au Royaume-Uni, où elle a déjà un contrat de quatre ans pour fournir le produit à 1 250 hôpitaux du National Health Service Trust.

Ces approbations représentent également une victoire pour la société après avoir connu un revers majeur en juin lorsque la Food and Drug Administration des États-Unis a rejeté sa demande initiale 510(k) pour son produit logiciel.

Pendant ce temps, Salix est désormais prêt pour des déploiements commerciaux en Australie et en Nouvelle-Zélande après avoir obtenu des autorisations au cours des deux dernières années.

Global Health fournira l’engagement des patients et des solutions de données au futur George Center

La société de technologie de la santé cotée en bourse, Global Health, a signé un contrat pour déployer ses solutions d’engagement des patients et de données dans le futur George Center d’Acurio Health Group.

Global Health livrera son MasterCare PAS, son portail patient, son entrepôt de données et son moteur d’intégration e-switch au George Centre, dont la construction devrait être achevée plus tard cette année. Le centre de santé et de bien-être devrait être l’un des plus grands hôpitaux privés de maternité et pédiatriques de la Nouvelle-Galles du Sud.

Orion Health nomme un nouveau directeur clinique

Orion Health a nommé un ancien directeur de Southern Cross Healthcare comme nouveau directeur clinique pour la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Carey Campbell était directrice des soins infirmiers chez Southern Cross Healthcare, occupant ce poste depuis 2008. Elle était responsable clinique et propriétaire du produit pour le partenariat entre Orion Health et Southern Cross Healthcare, qui a vu la mise en œuvre des DME dans 16 hôpitaux Southern Cross dans le pays.

Elle a également occupé auparavant un certain nombre de postes de direction au sein de l’ancien conseil de santé du district de Waikato.

Dans son nouveau rôle, Campbell engagera et collaborera avec les clients et les communautés locales en tant que porte-parole.

“Nous connaissons l’expertise que Carey apporte de son passage chez Southern Cross Healthcare et Waikato DHB la place dans une excellente position pour démarrer chez Orion Health”, a déclaré le PDG d’Orion Health, Brad Porter, à propos de la nomination de Campbell.

Des chercheurs du RMIT travaillent sur un outil d’imagerie thermique mobile pour le dépistage des plaies chroniques

Une équipe de recherche de l’Université RMIT et de l’Institut de recherche Bolton Clarke s’efforce d’obtenir son outil d’imagerie thermique pour le dépistage des plaies chroniques sur des appareils mobiles.

Cela vient après qu’ils aient démontré avec succès une détection beaucoup plus rapide des plaies chroniques de la jambe à l’aide de la technologie alimentée par l’IA dans une récente étude clinique étude.

“Notre nouveau travail qui identifie les blessures chroniques aux jambes lors de la première visite est une première mondiale”, a déclaré le chercheur principal Dinesh Kumar, qui est également professeur à la RMIT School of Engineering.

Bien que l’imagerie thermique ait été fréquemment utilisée pour détecter les plaies chroniques, le système d’IA de l’équipe peut effectuer une détection « nettement plus précoce » que les approches existantes.

“Notre innovation n’est pas sensible aux changements de température ambiante et de lumière, elle est donc efficace pour les infirmières lors de leurs visites régulières au domicile des gens”, a expliqué le co-chercheur, le Dr Quoc Cuong Ngo.

L’équipe de recherche travaille actuellement sur une version mobile de sa solution d’imagerie thermique après avoir reçu un financement du Fonds pour l’avenir de la recherche médicale du gouvernement fédéral.

Ils cherchent également à évaluer si leur technologie d’IA peut également prédire la guérison des ulcères du pied liés au diabète.