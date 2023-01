Roundup: Amplify Health acquiert AiDA et plus de mémoires

Amplify Health absorbe la société d’intelligence artificielle AiDA

La société de technologie de la santé Amplify Health, une coentreprise basée à Singapour entre AIA et Discovery Group, a acquis le fournisseur de solutions d’IA AiDA Technologies.

Sur la base d’un communiqué de presse, AiDA, qui a été fondée en 2016, développe des technologies ML propriétaires qui sont utilisées pour automatiser la souscription, le traitement des réclamations et détecter la fraude, le gaspillage et les abus.

« L’acquisition d’AiDA Technologies ajoute des capacités d’IA et d’apprentissage automatique à notre pile existante de solutions IP et de technologies de santé intégrées que nous déployons dans toute la région », a expliqué le Dr Axel Baur, directeur général adjoint d’Amplify Health.

Son offre complète également la gamme de solutions existantes d’Amplify Health, les systèmes de traitement et d’administration des réclamations, les programmes de santé numérique intégrés pour la gestion des maladies chroniques et les capacités de développement de produits d’assurance.

Dozee obtient le soutien de British International Investment pour la modernisation des lits d’hôpitaux

Le fabricant indien de dispositifs médicaux Dozee a reçu des capitaux de British International Investment, l’institution financière de développement du gouvernement du Royaume-Uni, pour son initiative visant à moderniser les lits d’hôpitaux ordinaires à travers l’Inde en lits de soins intensifs.

BII soutient désormais l’initiative MillionICU de Dozee, qui a pour objectif ambitieux d’installer un million de lits de soins intensifs dégressifs. En particulier, son injection de capital contribuera à moderniser 6 000 lits d’hôpitaux dans environ 140 hôpitaux publics du pays.

À ce jour, l’initiative de Dozee a bénéficié à 46 hôpitaux avec plus de 10 000 patients suivis à l’aide de sa technologie RPM.

L’hôpital Chang Gung Memorial est le premier à Taïwan à adopter un service client basé sur l’IA

L’hôpital Chang Gung Memorial est devenu le premier établissement médical de Taïwan à être équipé d’un texte alimenté par l’IA et d’un service client intelligent à commande vocale.

L’hôpital de 10 000 lits – l’un des plus grands centres médicaux de Taïwan – a adopté SysTalk.Chat du fournisseur de logiciels local TPIsoftware pour transformer l’expérience des patients.

Depuis qu’il a essayé la technologie d’IA l’année dernière, l’agent vocal d’IA Apo a aidé plus de 80 000 patients par mois dans leurs requêtes sur les créneaux de rendez-vous, l’admission et les informations médicales. Il a également effectué des appels sortants pour les demandes de renseignements des patients concernant l’historique des voyages, la profession, les contacts et le cluster afin de suivre l’état de plus de 18 000 patients chaque mois.

« Nous sommes ravis de mettre en œuvre SysTalk.Chat de TPIsoftware pour offrir une expérience client optimisée et établir une communication transparente entre l’hôpital et les patients », a commenté Chia-Hao Lee, responsable de la division des informations médicales à l’hôpital Chang Gung Memorial.