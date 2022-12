Roundup: Aktivolabs obtient 10 millions de dollars en financement de série A et plus de mémoires

L’insurtech Aktivolabs, basée à Singapour, obtient un financement de série A de 10 millions de dollars

Aktivolabs, une startup singapourienne des technologies de la santé, a levé 10 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par Mitsui & Co., Adaptive Capital Partners et SEEDS Capital, la branche d’investissement d’Enterprise Singapore. Le cycle d’investissement a également été rejoint par HH Investments et Govin Capital.

Fondée en 2017, la société fournit des solutions de santé numériques personnalisées qui aident les gens à comprendre et à gérer leur risque de maladies chroniques. Sa plate-forme exploite des données de santé en temps réel pour offrir une valeur actuarielle mesurable et exploitable aux assureurs vie et maladie.

Selon un communiqué de presse, ses nouveaux fonds seront utilisés pour développer ses capacités en science des données, renforcer son portefeuille de produits et son équipe, et élargir sa portée en Asie du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis.

En outre, il prévoit de développer davantage son algorithme existant et son programme d’analyse de données afin d’améliorer l’efficacité et la précision de la prédiction, de la prévention et de l’autogestion des maladies chroniques à l’aide de biomarqueurs numériques.

L’IA de reconnaissance vocale en thaï déployée pour le dépistage de la dépression

Des ingénieurs du département de génie informatique de l’université de Chulalongkorn ont développé une IA de reconnaissance vocale en thaï avec la précision d’un locuteur natif.

Appelée Gowajee (qui signifie “mots”), l’IA a été conçue comme une commande similaire à “OK Google” et “Hey, Siri”. Il comprend et exécute les commandes en langue thaï “plus naturellement et plus précisément”. Formée à l’aide de 5 000 heures de données, l’IA propose une reconnaissance vocale automatisée, une synthèse vocale et une vérification automatique du locuteur.

Sur la base d’un communiqué de presse, l’IA a été intégrée au système DMIND pour le dépistage des patients souffrant de dépression. Jusqu’à présent, Gowajee a “bien” réussi à décoder les signaux émotionnels.

Les chercheurs ont déclaré que la technologie d’IA peut être déployée davantage pour détecter le risque d’AVC chez les patients souffrant de troubles de l’élocution et aider ceux qui ont des difficultés à entendre.

CoverGo numérise le système d’assurance de Bupa à Hong Kong

Bupa Hong Kong poursuit sa transformation numérique en s’associant au fournisseur mondial de plateforme d’assurance CoverGo.

La société a adopté la plate-forme SaaS d’assurance sans code de CoverGo pour rationaliser son écosystème d’assurance maladie à Hong Kong.

Avec CoverGo comme nouveau système d’assurance maladie, il peut accélérer l’intégration des clients, lancer rapidement des produits personnalisés, augmenter les ventes via de nouveaux canaux et améliorer l’expérience utilisateur pour toutes ses parties prenantes, a déclaré Bupa dans un communiqué.

« Offrir un parcours numériquement amélioré et connecté pérennise notre entreprise et offre une expérience exceptionnelle à nos clients. Les soins de santé innovants consistent à trouver de nouvelles façons de prendre soin des gens, de sorte qu’ils soient plus faciles et plus accessibles, de l’inscription au règlement des sinistres », Yuman Chan, général directeur de Bupa Hong Kong, a commenté.

CoverGo alimente également les systèmes d’assurance d’AXA, MSIG, Dai-ichi Life et DBS Bank, entre autres.

SK Biopharmaceuticals fait une incursion dans la santé numérique

La société pharmaceutique sud-coréenne SK Biopharmaceuticals a dévoilé son plan d’optimisation de son activité de santé numérique dans le cadre de son objectif de devenir un “fournisseur de solutions de santé totales”.

La société développe actuellement une suite d’appareils portables dans le cadre de Project Zero, qui est alimenté par l’IA et les technologies mobiles et offre une surveillance en temps réel et une détection des crises basée sur les données pour les patients souffrant d’épilepsie. Cela inclut Zero Glasses, Zero Wired, Zero Headband, Zero Earbud et Zero Headset.

De plus, ces appareils peuvent être associés à l’application Zero, qui enregistre les crises et recueille les données de biosignaux en temps réel.