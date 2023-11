Roundhill annonce un changement de nom et de symbole boursier pour l’ETF Roundhill BIG Tech

NEW YORK, 6 novembre 2023 /PRNewswire/ — Roundhill Investments (« Roundhill »), l’un des principaux fournisseurs de produits financiers innovants, a annoncé un changement de nom et de symbole boursier pour le Roundhill BIG Tech ETF (NASDAQ : GRAND), mettant à jour le nom et le symbole du fonds pour refléter sa nouvelle orientation vers l’offre d’une exposition aux actions des « Magnificent Seven » : Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla.

Les changements sont exposés ci-dessous et devraient entrer en vigueur après l’ouverture des marchés le 9 novembre 2023.

Nom actuel du fonds Symbole du fonds actuel Nom du nouveau fonds Nouveau symbole de fonds FNB Roundhill BIG Tech GRAND FNB Roundhill Magnifique Sept MAGS

Pour plus d’informations sur MAGS et les avoirs actuels du fonds, veuillez visiter : http://www.roundhillinvestments.com/etf/big/bigt .

Risques importants

Le Fonds prévoit avoir concentré (c’est à dire, investir plus de 25 % de son actif net) une exposition d’investissement dans un ou plusieurs secteurs technologiques à tout moment, qui peut varier dans le temps. De plus, le Fonds s’attend à obtenir une telle exposition en effectuant des transactions principalement avec un nombre limité d’intermédiaires financiers exerçant leurs activités dans le même secteur ou groupe de secteurs connexes. En conséquence, le Fonds est plus vulnérable aux évolutions défavorables du marché, économiques, réglementaires, politiques ou autres affectant ces secteurs ou groupes de secteurs connexes qu’un fonds qui investit ses actifs de manière plus diversifiée. La valeur des actions des sociétés de technologies de l’information et des sociétés qui dépendent fortement de la technologie est particulièrement vulnérable aux changements rapides dans les cycles des produits technologiques. Veuillez consulter le résumé et le prospectus complet pour une description plus complète de ces risques et d’autres risques du Fonds.

