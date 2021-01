Des centaines de personnes ont manifesté devant le ministère roumain de la Santé au lendemain d’un incendie mortel dans l’un des principaux hôpitaux du pays pour des patients atteints de COVID-19, appelant samedi à la démission du président, du ministre de la Santé et du chef des urgences.

Au moins cinq personnes sont mortes dans l’incendie qui a éclaté vendredi matin au rez-de-chaussée de l’hôpital Matei Bals de Bucarest et a forcé l’évacuation de plus de 100 personnes. C’était le troisième incendie d’hôpital en Roumanie en autant de mois.

La manifestation était organisée par l’Alliance pour l’unité des Roumains, un parti politique de droite créé il y a un peu plus d’un an par des dirigeants qui s’opposaient aux mariages entre personnes de même sexe et ont soutenu des religieux orthodoxes qui ont défié les restrictions de la pandémie pour organiser des cérémonies religieuses.

«Nous n’avons plus de larmes et de patience après 31 ans au cours desquels nous avons payé des impôts sans rien en retour. Pas un seul nouvel hôpital n’a été construit en Roumanie en 31 ans « , a déclaré le co-président de l’AUR George Simion, faisant référence au temps écoulé depuis la fin du communisme. » L’argent a été volé au système médical roumain. «

Simion a déclaré que le parti et ses partisans «veulent la démission des responsables», nommant le ministre de la Santé Vlad Voiculescu et le chef du Département des situations d’urgence Raed Arafat. Il a déclaré qu’AUR ferait don de son financement public pour financer la construction d’un nouvel hôpital.

Les manifestants lors de la manifestation de samedi ont scandé: «Nous ne voulons pas être dirigés par des voleurs» et ont également appelé le président Klaus Iohannis à démissionner.

Voiculescu, le ministre de la Santé, a déclaré samedi que la cause de l’incendie de vendredi n’est pas encore connue et qu’une enquête est en cours,

«Nous avons besoin de nouveaux hôpitaux»

«Nous attendons les résultats pour plusieurs raisons. La première consiste à découvrir qui est responsable, mais surtout, nous devons tirer les leçons que nous devons apprendre », a-t-il déclaré. «Si nous connaissons la cause initiale de cela, nous saurons quelles mesures doivent être priorisées pour éviter que de telles choses ne se reproduisent.»

Le ministre a reconnu que la Roumanie devait améliorer son infrastructure médicale.

«Nous allons construire de nouveaux hôpitaux», a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de solution magique pour transformer un ancien bâtiment en un nouveau. Nous avons besoin de nouveaux hôpitaux. »

Avant l’incendie de l’hôpital Matei Bals, un incendie en novembre dans une unité de soins intensifs COVID-19 dans le nord de la Roumanie a tué 10 personnes et un hôpital psychiatrique d’incendie dans la même région a tué une personne en décembre.