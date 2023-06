Roulez avec jusqu’à 700 $ d’économies sur les vélos électriques et les accessoires chez Rad Power Bikes

Les vélos électriques sont devenus un moyen populaire de se déplacer – et leur croissance en popularité ne montre aucun signe de ralentissement. Les vélos électriques sont plus pratiques que la marche et moins chers que d’investir dans une voiture. De plus, un vélo électrique peut vous aider à traverser le campus ou à vous rendre au travail en toute simplicité. Il existe même des modèles tout-terrain pour partir à l’aventure en dehors de la ville. Si vous envisagez d’investir dans un pour vous-même, Rad Power Bikes propose actuellement une myriade d’offres sur les vélos électriques et les accessoires, vous permettant d’économiser jusqu’à 700 $ sur un nouveau trajet. Les offres expirent à des moments différents, nous avons donc essayé de les noter ci-dessous, le cas échéant.

Si vous recherchez le prix le plus bas, vous pouvez consulter le Rad Rover 6 Plus. C’est un vélo à gros pneus qui peut s’attaquer à vos trajets quotidiens ou hors route, en explorant des sentiers et d’autres terrains et en offrant une autonomie allant jusqu’à 45 miles par charge. Il est doté d’une fourche à suspension avant durable et de freins à disque hydrauliques, qui devraient vous protéger, vous et votre vélo, dans des environnements difficiles. Et en ce moment, c’est seulement 1 399 $ jusqu’à épuisement des stocks – c’est une énorme remise de 700 $.

Le RadAgrandir est une autre excellente option. Il a une conception pliable qui facilite le stockage et atteint jusqu’à 45 miles par charge. Il est actuellement réduit de 200 $, ce qui porte le prix à 1 449 $ jusqu’au 19 juin. Et si vous recherchez un vélo utilitaire, le Radrunner 2 est disponible pour le même prix en ce moment – une économie de 50 $. Avec une capacité de 300 livres et plus de 330 accessoires supplémentaires disponibles, vous pouvez personnaliser ce véhicule pour transporter tout ce dont vous avez besoin pendant votre voyage.

Et pour toutes les cloches et tous les sifflets, jetez un coup d’œil aux trompeurs Radrunner Plus. C’est un excellent vélo pour vous et votre copain car il est équipé d’un siège passager – et il peut même être ajusté pour des sièges de style cyclomoteur, si vous préférez. Ce modèle peut également transporter jusqu’à 300 livres et a une autonomie allant jusqu’à 45 miles par charge. Vous pouvez marquer que ce modèle entièrement chargé est tombé à 1 849 $, ce qui vous permet d’économiser 150 $ sur son prix habituel jusqu’au 19 juin.

Et si vous optez pour un Radrunner 3 Plus

– un tour avec un cadre profond et une capacité de charge importante de 350 livres – vous obtiendrez également un cadenas Abus Bordo Granit X-Plus gratuit absolument gratuit. Utilisez simplement le code promotionnel FREELOCK à la caisse maintenant jusqu’au 4 juillet. Cependant, si vous avez déjà un vélo électrique ou préférez l’un des autres modèles, il convient de noter que vous pouvez économiser jusqu’à 85 $ sur un Antivol Abus Bordo Granit X-Plus maintenant jusqu’au 30 juin. Vous pouvez également saisir d’autres accessoires comme transporteurs de paniers pour animaux de compagnie, béquilles, casques et plus à des démarques de jusqu’à 60%.