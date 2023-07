Roulette en ligne : les sites de chat populaires qui attirent les enfants et horrifient les parents

« En moins de 30 secondes, j’ai clairement vu un homme se masturber devant la caméra », déclare Kirra Pendergast, décrivant une visite sur le site Omegle.

Omegle est un type de vidéo et de chat roulette, avec le slogan : « Parlez à des inconnus ! » Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ou de se connecter, et vous n’avez pas besoin d’une application. Allez simplement sur le site Web, cochez une case indiquant que vous avez 18 ans ou plus et que vous êtes absent – même si vous n’avez pas 18 ans.

Les parents disent à Guardian Australia que « jouer » sur Omegle est quelque chose que les enfants font lors de fêtes, lors de soirées pyjama. Il suffit que l’un des membres du groupe ait un écran avec accès à Internet et avant longtemps, ils discutent avec des inconnus du monde entier.

Instagram teste la fonctionnalité pour bloquer les images explicites dans les demandes de messages directs En savoir plus

Pendergast dit que c’est comme une farce téléphonique – un frisson illicite, mais celui-ci est dangereux.

Lorsque Guardian Australia l’a essayé, c’était un tourbillon d’homme après homme dans une pièce sombre, attendant. Vous chronométrez l’étranger puis discutez ou cliquez et passez à autre chose. Clic, un autre homme, clic, un autre homme. Click, trois jeunes filles assises sur un lit en pyjama.

Pendergast, fondatrice et directrice générale du fournisseur de programmes de cybersécurité Safeonsocial.com, a été horrifiée lorsqu’elle l’a essayé.

« J’avais l’impression de devoir blanchir mes globes oculaires », dit-elle.

« Il existe depuis 2009 – je l’ai toujours qualifié de cafard d’Internet parce qu’il refuse de mourir. »

Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail hebdomadaire contenant nos meilleures lectures

Le Centre australien de lutte contre l’exploitation des enfants (ACCCE) a enregistré une augmentation spectaculaire des signalements d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne, de 17 400 en 2018 à 33 114 en 2021. le début de la pandémie.

La police fédérale australienne a déclaré dans un communiqué que les fonctions de chat anonyme fournissaient une plate-forme aux délinquants qui créent souvent de faux comptes pour cibler les enfants et les jeunes.

eSafety Attention à l’écart Des recherches ont révélé qu’environ deux adolescents sur trois ont été exposés à des images sexuelles violentes et à des contenus d’automutilation en ligne, tandis que près de la moitié des enfants ont été traités de manière méchante ou blessante en ligne.

« Dans le pire des cas, les enfants peuvent entrer en contact avec des prédateurs, dont nous savons qu’ils exploitent des plates-formes populaires auprès d’eux », a déclaré le commissaire par intérim à eSafety, Toby Dagg.

Bien que les expériences en ligne puissent être «amusantes et enrichissantes», il peut y avoir des inconvénients, dit Dagg.

Les militants saluent le plaidoyer de Kate Winslet sur la sécurité en ligne et les enfants En savoir plus

« Beaucoup de ces interactions sont susceptibles d’être positives et de nouveaux amis en ligne peuvent être un ajout bienvenu à la vie sociale des jeunes », dit-il.

« Cependant, les interactions en ligne comportent également des risques, notamment l’intimidation, la victimisation sexuelle et l’utilisation abusive d’images personnelles partagées en ligne, également appelées abus basés sur l’image. »

On s’est récemment concentré sur les géants de l’Internet et sur ce qu’ils font pour lutter contre les abus, mais Omegle vole un peu plus sous le radar. Tout comme Roblox, une plate-forme numérique où les gens peuvent créer et partager des jeux et interagir avec les avatars d’autres utilisateurs.

« Ce sont les premières étapes du toilettage en ligne »

Un rapport d’Online Guardians – utilisant les données d’environ 3 000 étudiants de la Nouvelle-Galles du Sud de moins de 13 ans – a révélé que Roblox avait quatre fois plus d’intimidation que toute autre plate-forme, avec 327 étudiants victimes d’intimidation en ligne sur Roblox. Ensuite, il y avait 85 sur Fortnite, suivi de 67 sur Discord et 50 sur TikTok.

Le commissaire eSafety a exigé que Twitter, TikTok, Google, Apple, Meta, Microsoft, Snap et Omegle disent comment ils s’attaquent aux abus sexuels sur les enfants sur leurs plateformes.

Omegle dit qu’il interdit à toute personne de moins de 18 ans – mais les utilisateurs n’ont qu’à cocher une case indiquant qu’ils sont un adulte. Il modère certaines parties du site à l’aide de l’intelligence artificielle, soutenue par une « révision humaine », et surveille les discussions textuelles pour « certains modèles ».

Roblox n’a pas reçu d’avis d’eSafety, mais le site Web de la commission oriente les gens vers son contrôles parentaux et de confidentialité. Roblox lui-même dit qu’il a un programme pour détecter les « tenues inappropriées », un processus pour signaler le matériel inapproprié et supprimer le contenu inapproprié, et des fonctions de sécurité personnalisables. Les parents peuvent restreindre ou bloquer entièrement la fonctionnalité de chat, et les utilisateurs peuvent désactiver ou bloquer d’autres membres s’ils se sentent mal à l’aise.

« Nous nous engageons à faire en sorte que les personnes de tous âges aient une expérience positive et sûre sur Roblox. Nous avons une politique de tolérance zéro pour les contenus et comportements inappropriés, y compris la mise en danger des enfants de quelque manière que ce soit, et des systèmes et protocoles solides conçus pour attraper rapidement quiconque tente de contourner nos règles strictes », a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Cinq bonnes lectures Newsletter hebdomadaire gratuite Chaque semaine, nos rédacteurs sélectionnent cinq des lectures les plus intéressantes, divertissantes et réfléchies publiées par Guardian Australia et nos collègues internationaux. Inscrivez-vous pour le recevoir dans votre boîte mail tous les samedis matin « , »newsletterId »: »cinq-grandes-lectures », »successDescription »: »Merci de vous être abonné ! »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Pendergast dit qu’aucun d’eux ne fait un assez bon travail.

Lorsqu’elle dirige des programmes dans les écoles – pour la 3e année et plus – elle demande aux enfants s’ils ont déjà été invités à être le petit ami ou la petite amie de quelqu’un sur Roblox. « La plupart de la salle lève la main », dit-elle. « Ensuite, je demande à qui on a demandé de suivre les gens sur une autre plate-forme… La plupart de la salle lèvera la main. Je demande à qui on a demandé de jouer le docteur ou l’infirmière. Encore une fois, mains en l’air.

« Je demande à qui s’est vu offrir un Robux gratuit (la monnaie interne) pour que son avatar s’allonge à côté d’un autre avatar et 10 à 15 % lèvent la main.

« Ils rigolent tous, ne sachant pas que ce sont les premières étapes du toilettage en ligne. »

Les agences criminelles condamnent les plans de cryptage de Facebook et Instagram En savoir plus

« Comprendre le monde dans lequel ils vivent »

Une partie de la difficulté pour les parents est le grand nombre de mondes en ligne, qui ont tous différents niveaux de contrôle parental et différents types de failles que les prédateurs peuvent exploiter. Le site de la commission eSafety répertorie des dizainesmais Pendergast dit que le gouvernement ne peut tout simplement pas suivre.

L’AFP a déclaré qu’il y avait certains « drapeaux rouges » à surveiller, y compris les demandes d’amis non sollicitées d’étrangers, les étrangers posant des questions personnelles ou sexuelles, ou demandant à être amis sur une autre application.

Les parents doivent également faire attention aux jeunes qui s’éloignent de leurs amis et de leur famille, développent des fixations sur les «théories du complot ou les problèmes sociaux litigieux», affichent des réactions extrêmes à certaines nouvelles ou politiques, ou passent plus de temps sur des «forums marginaux».

Pendergast dit que les enfants qui voient et entendent du matériel d’exploitation en ligne ne savent pas comment le traiter, mais ils ne veulent pas non plus le dire aux adultes – ils craignent d’avoir des ennuis ou d’être bannis d’Internet ou du » jeu ».

Elle veut un changement de langage; de « jouer » à « visiter ». « Jouer » diminue le sérieux de l’engagement, tandis que « visiter » capture plus pleinement la complexité de la réalité virtuelle, du métaverse. Elle dit que lorsqu’elle parle aux enfants d' »aller dans un monde Roblox », ils réalisent que c’est réel, pas fictif.

La communication est également essentielle, dit-elle.

« Les parents doivent arrêter d’interdire aux enfants de jouer à ces jeux, et se mettre à les comprendre », dit-elle.

« Comprendre le monde dans lequel ils vivent. »

Guardian Australia a contacté Roblox, Omegle et la police fédérale australienne pour plus d’informations sur ce qui est fait pour protéger les enfants.

Pour en savoir plus sur l’exploitation des enfants en ligne ou pour faire un rapport, visitez ACCÉDER.