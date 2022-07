Rouler pour guérir: une femme de Penticton rejoint le Tour de Cure pour son mari depuis 35 ans

En août, Dolly Abney se joindra au Tour de Cure dans la vallée du Fraser pour sensibiliser et recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer.

En juillet 2021, le mari de Dolly, Don, a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien à cellules du manteau, une forme extrêmement rare de cancer pour laquelle il n’existe aucun remède. Mais la recherche et les efforts de groupes comme la BC Cancer Foundation ont fait des progrès vers l’amélioration des résultats pour des personnes comme Don.

“Je pensais que c’était une façon de faire une différence”, a déclaré Abney. « Je veux juste faire prendre conscience de cette maladie et du travail incroyable que fait BC Cancer. S’il avait reçu ce diagnostic il y a seulement cinq ans, le résultat n’aurait peut-être pas été aussi positif qu’aujourd’hui.

“Maintenant, nous avons des tests qui peuvent le détecter, de nouveaux traitements comme les transferts de lymphocytes T et d’autres essais cliniques sont en cours en ce moment.”

Depuis le diagnostic de Don, il a reçu un traitement à Penticton, Kelowna et Vancouver et le couple est récemment revenu dans l’Okanagan après une autre séance de traitement à Vancouver.

Pendant qu’elle était à l’hôpital de Penticton, Dolly a entamé une conversation avec l’oncologue, qui avait fait le Tour de Cure avec leur équipe, Cyclotherapy, et a été invitée à se joindre à eux.

“Il y a tellement de raisons pour lesquelles c’est une bonne chose pour moi parce que le cyclisme m’aide évidemment avec mon niveau de stress et c’est pour une cause merveilleuse”, a déclaré Abney.

Don et Dolly ont tous deux participé à des triathlons au fil des ans, y compris le Penticton IronMan en 2012, et le Tour De Cure sera un retour à certains de ces sports. Cette fois, ce sera plus difficile, et pas seulement parce que Dolly a vieilli.

“C’est difficile parce que Don et moi avons toujours tout fait ensemble”, a déclaré Abney. “Tout notre entraînement a été fait ensemble pour IronMan, toutes nos courses que nous avons faites ensemble. Lors de notre dernier IronMan, il m’a attendu à la ligne d’arrivée pendant plus d’une heure, juste pour pouvoir me tenir la main pendant que nous franchissions la ligne d’arrivée.

“Je veux juste être là pour lui et lui offrir le plus de soutien possible pour lui faire savoir qu’il va s’en sortir et que la famille va s’en sortir.”

Une semaine avant le Tour de Cure cette année, Don et Dolly fêteront ensemble leur 36e anniversaire. Les trois enfants des Abney, tous nés et élevés à Penticton, encourageront également leurs parents.

Bien que l’argent recueilli soit important et aille à une bonne cause, Abney espère que plus les gens entendront parler du travail, de la recherche et des progrès réalisés, plus ils auront d’espoir d’avoir leur propre diagnostic de cancer.

“Je veux juste que les gens sachent comment les choses s’améliorent. Nous avons besoin de cet espoir, nous avons besoin de savoir que l’argent consacré à la recherche sur le cancer fait vraiment une différence.

Jusqu’à présent, Abney a amassé plus de 6 400 $ pour la recherche sur le cancer grâce au Tour de Cure.

Quiconque souhaite contribuer et soutenir la collecte de fonds du Tour de Cure d’Abney peut le faire via le site Tour de Cure à tourdecure.ca/participant/2885695/4014/

Le Tour de Cure, qui est un événement cycliste multi-distances, a lieu le 27 août dans la vallée du Fraser.

Les autres cyclistes intéressés à participer et à amasser des fonds pour la BC Cancer Foundation peuvent toujours s’inscrire et rejoindre le Tour de Cure en ligne sur tourdecure.ca.

