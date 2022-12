Rouleaux en cascade : plus que de simples bobines de machines à sous

Les développeurs de jeux en ligne conçoivent constamment de nouveaux mécanismes de jeu et de nouvelles dynamiques pour offrir aux joueurs de machines à sous autant d’excitation que possible à chaque nouvelle version. Parmi les fonctionnalités intéressantes introduites dans les machines à sous en ligne modernes, la mécanique des rouleaux en cascade est l’une des plus impressionnantes, car elle a introduit une nouvelle façon de jouer.

Aujourd’hui, cette mécanique de jeu est disponible dans de nombreuses machines à sous en ligne, à tel point que certains casinos ont même une catégorie de jeux dédiée à cette fonctionnalité. Si vous vous êtes déjà demandé comment la magie s’est opérée, prenez quelques minutes de votre temps pour discuter des origines de ce système de jeu exquis et de son évolution dans l’article d’aujourd’hui.

L’origine des bobines en cascade

Le concept qui sous-tend le fonctionnement des machines à sous a toujours été simple. Vous faites tourner les bobines et collectez ensuite vos gains lorsque vous faites correspondre des symboles similaires sur une ligne de paiement active. De nombreuses machines à sous présentent encore ce modèle classique.

En 2009, NetEnt a mis un peu de piment dans le monde des machines à sous et a inauguré une nouvelle ère immersive de rotation des rouleaux. Gonzo’s Quest de NetEnt est devenu le premier jeu de machines à sous à proposer des rouleaux en cascade, une fonctionnalité que NetEnt a appelée «Avalanche ».

En théorie, cette nouvelle introduction aux jeux de machines à sous offrait aux joueurs de meilleures chances de gagner par rapport aux anciennes méthodes. En effet, au lieu de faire tourner les rouleaux, les symboles tombent en tandem depuis le haut de l’écran. Ainsi, lorsque vous obtenez une combinaison de symboles correspondante, celle-ci disparaît de l’écran pour laisser la place à d’autres symboles. Le processus se répétera au cours du même tour jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de symboles adjacents correspondants en vue.

Ainsi, grâce à la fonction avalanche de Gonzo’s Quest, vous pouvez théoriquement accumuler de nombreux gains supplémentaires tant que les cascades se poursuivent. D’autres machines à sous NetEnt populaires qui ont depuis incorporé cette fonction dans leur gameplay incluent :

Pyramid: Quest for Immortality

Imperial Riches

Elements Cosmic Fortune

Fruit Case.

Les « Rolling Reels » de Microgaming

Microgaming applique cette fonction différemment selon les jeux. Néanmoins, le principe de base est que ces rouleaux roulants sont activés après avoir formé une combinaison gagnante. Les symboles qui sont entrés dans une combinaison gagnante disparaissent de la surface de jeu et sont remplacés par de nouveaux symboles. Le processus se répète jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de gains en vue. De plus, dans certaines machines à sous Microgaming, la fonction de rouleaux tournants va de pair avec une piste de multiplicateurs, mais la séquence des multiplicateurs change d’un jeu à l’autre.

Certains des succès les plus notables de Microgaming avec la fonctionnalité de rouleaux roulants sont :

Break Away

Rugby Star

Lara Croft: Temples and Tombs

Jungle Jim and the Lost Sphinx.

La fonction « Tumbling Reels » d’IGT

Les jeux de machines à sous d’IGT qui utilisent la fonction de rotation des rouleaux sont généralement configurés comme n’importe quel autre jeu standard. Après avoir chargé le jeu, vous fixez votre mise, puis appuyez sur le bouton de lecture pour commencer à faire tourner les rouleaux en espérant aligner les symboles correspondants sur votre écran.

La fonction se déclenche après que vous ayez réalisé une combinaison gagnante. Vos symboles gagnants seront retirés des rouleaux, et les espaces vides seront remplis de nouveaux symboles qui tomberont d’en haut. Cela permet, bien sûr, de créer d’autres combinaisons gagnantes en un seul tour.

Voici quelques-unes des machines à sous IGT les mieux notées qui présentent la fonction de rotation des rouleaux :

Da Vinci Diamonds

Cosmic Fortune

Valkyrie Queen.

La fonction « Collapsing Reels » de Playtech

Le concept de base est le même que celui des autres développeurs. Essentiellement, lorsque des combinaisons gagnantes se forment, les symboles appariés s’effondrent et

disparaissent pour laisser place à de nouveaux symboles. Ainsi, si vous avez de la chance, vous pouvez profiter de plusieurs gains en un seul tour.

Parmi les jeux Playtech les plus immersifs dotés de la fonctionnalité des rouleaux qui s’effondrent, citons :

Legacy of the Wild

Legend of the Jaguar

Eliminators

Hot Gems.

Tous fous de rouleaux en cascade !

Bien que nous n’ayons examiné que quelques variantes du mécanisme des bobines en cascade, de nombreux autres développeurs ont adapté cette fonctionnalité. Selon le fournisseur, la fonction peut porter un nom différent ou simplement utiliser la balise des bobines en cascade. Par exemple, des fournisseurs comme Quickspin (Swooping reels) et Elk Studios (Dropping symbols) donnent un nom différent à la fonctionnalité des rouleaux en cascade.

Quel que soit le nom donné à cette fonction, nous sommes tous d’accord pour dire qu’elle est devenue un pilier du monde du jeu. Donc, si vous êtes un fan, trouvez une machine à sous avec des bobines en cascade lors de votre prochaine session de jeu pour savourer l’une des meilleures innovations sur la scène des jeux en ligne.