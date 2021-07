Rouhani dit que l’Iran peut enrichir de l’uranium à 90 %, ce qui équivaut à une qualité militaire

S’exprimant mercredi lors d’un discours du cabinet, le président Hassan Rouhani a déclaré que les autorités exploraient les possibilités de leur technologie nucléaire car elles n’étaient plus liées par les contraintes de l’accord du Plan d’action global conjoint (JCPOA), connu sous le nom d’accord nucléaire iranien. accord.

« L’AEOI (Organisation de l’énergie atomique d’Iran) peut enrichir l’uranium de 20 % et 60 % et, si un jour notre réacteur en a besoin, il peut produire 90 % d’uranium », Rohani a été cité par l’agence de presse semi-officielle Mehr, ajoutant que les puissances occidentales avaient tenté de fermer son site nucléaire de Fordow mais que ses installations étaient désormais plus solides que jamais.

Le chiffre de 90 % cité par Rouhani sera particulièrement préoccupant, car la concentration est considérée comme la référence minimale pour la production d’armes nucléaires. L’enrichissement de l’uranium au-delà même de 20 % est considéré comme ayant peu d’applications civiles.

Le JCPOA, qui limitait les ambitions nucléaires iraniennes, a été unilatéralement abandonné en 2018 par le président américain de l’époque, Donald Trump, qui a également adopté des sanctions sévères contre Téhéran. L’Iran a encore évidé l’accord, augmentant son programme d’enrichissement au-delà du niveau convenu de 3,67 %. En avril, Téhéran a déclaré qu’il augmenterait son enrichissement d’uranium à 60 %. Cela faisait suite à une prétendue attaque israélienne contre son installation nucléaire de Natanz.

Des négociations ont eu lieu à Vienne pour remettre les États-Unis et l’Iran en conformité avec l’accord, qui a été conclu en 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. – plus l’Allemagne. Aucun résultat n’est attendu jusqu’à ce que le président élu Ebrahim Raisi prenne le pouvoir en août, mais l’Iran dit que ce sont les États-Unis qui devraient lever les sanctions en premier.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!