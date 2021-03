Même les films de super-héros peuvent avoir une double identité. Pour la plupart des cinéphiles, «Justice League» est juste une autre adaptation de bande dessinée erronée qui est arrivée et est repartie en 2017 – une dans laquelle des héros de DC comme Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) et Aquaman (Jason Momoa) se sont unis pour combattre un ennemi intergalactique. Mais pour les fans de genre, « Justice League » est chargé d’histoire notoire: le réalisateur Zack Snyder a quitté le projet pendant la postproduction, le laissant être complété par Joss Whedon (« The Avengers »), qui était venu aider à le réécrire. Le résultat a été une tentative insatisfaisante de Warner Brothers pour lancer sa propre franchise de style Marvel. Snyder occupe un espace singulier dans le secteur des blockbusters. Après des films révolutionnaires comme « Aube des morts » (2004) et «300» (2007), il a été à la fois salué et mis au pilori pour des opus de super-héros sans aucune excuse comme «Gardiens» (2009), « Homme d’acier » (2013) et «Batman contre Superman: l’aube de la justice» – sa grosse et brutale poussière entre ces deux personnages, qui a rapporté 873 millions de dollars dans le monde en 2016 mais qui a tout de même fini par une déception critique et commerciale. La création de «Justice League» a coïncidé avec une période tragique de la vie de Snyder; sa fille Autumn s’est suicidée en mars 2017 et sa famille la pleurait alors qu’il tentait de terminer le film.

Il serait compréhensible que Snyder ait choisi de désavouer et de ne pas tenir compte entièrement de «Justice League», mais il ne l’a pas fait. Ses fans et membres de la distribution fait la promotion de pétitions en ligne et d’un hashtag, #ReleaseTheSnyderCut, l’encourageant à proposer son propre montage du film. Finalement, Snyder a reconnu qu’un tel projet existait – pas une version finie du film mais un assemblage approximatif que Warner Brothers lui a donné un budget d’environ 70 millions de dollars pour terminer. HBO Max (qui, comme Warner Brothers, appartient à WarnerMedia) sortira ce film de quatre heures, maintenant appelé «Justice League de Zack Snyder» jeudi.

Un dimanche après-midi de ce mois-ci, Snyder, vêtu d’un T-shirt blanc basique qui exposait ses avant-bras fortement tatoués, se détendait chez lui à Los Angeles alors qu’il parlait dans une interview vidéo. Au milieu de la conversation, sa fille de 10 ans, Sage, a traversé la pièce pour jouer avec les paramètres de l’iPad de son père, et il l’a chassée de manière ludique. Snyder, 55 ans, est à la fois sérieux et conscient de lui-même, gonflant parfois ses propres réalisations et les déchirant dans le même souffle. Il sait que si sa coupe de la «Ligue de la justice» est célébrée ou mise en scène comme l’original, elle contribue à améliorer sa réputation professionnelle dans les deux cas. Riffant la durée exorbitante du film, il a dit avec facétie: «C’est comme ‘L’Irlandais’, mais avec de l’action. Tu pourrais dire ça. C’est une belle critique. On pourrait aussi dire que c’est le «parrain» des films de super-héros. C’est une autre bonne critique.

Plus sincèrement, il a parlé de l’étrange satisfaction d’avoir pu sortir le Snyder Cut et du bilan que cela lui avait fait. «C’est à certains égards amusant de surfer sur la vague d’un phénomène culturel», a-t-il déclaré. «D’une autre manière, c’est terrifiant et horrible.» Il a parlé plus loin de la création de «Zack Snyder’s Justice League», des circonstances qui y ont conduit et de la question de savoir si le public veut toujours voir son interprétation grandiose de ces personnages durables. Voici des extraits édités de la conversation. Y a-t-il eu un moment, pour revenir à «Batman v Superman», lorsque vous avez réalisé que vous étiez sur une glace mince avec Warner Brothers? Il y avait certainement un changement de confiance qu’ils avaient, et je pense que cela n’a cessé de se multiplier au fur et à mesure. Ils avaient cette IP géante [intellectual property] et leur confiance en mon point de vue s’était érodée. Était-ce un signe d’avertissement lorsque le studio a fait appel à Joss Whedon pour les réécritures? C’était un peu un drapeau rouge. Ils étaient comme, nous pensons que faire de l’humour et faire des trucs plus amusants sera génial. J’étais comme, Hmm, je suis heureux de tourner une scène si vous avez une bonne idée. Nous avons lancé un groupe d’écrivains différents et ils étaient venus avec Joss. C’est un écrivain talentueux, il n’y a pas deux manières à ce sujet. Mais je n’ai vraiment pas vu l’intérêt. Et puis quand j’étais comme, j’ai fini, je ne peux pas faire ça, j’ai l’impression qu’ils ont proposé Joss comme le finisseur de facto. Vous avez quitté «Justice League» de votre propre gré? Absolument. La décision de partir m’appartenait à 100%. Je savais le combat dans lequel j’étais avec eux. Et ma famille avait besoin de moi, et j’avais besoin d’eux. J’étais dans une lutte à la maison, puis aller sur mon lieu de travail et être dans une deuxième lutte là-bas semblait être une chose scandaleuse à faire pour moi-même et mes proches.