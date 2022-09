Levez-vous (pour Rotimi) !

Nous sommes toujours profondément déconcertés par l’organisation des Falcons d’Atlanta qui saute sur PLUSIEURS légendes du hip-hop de la ville natale pour embaucher un natif du New Jersey Rôtimi pour un hymne d’ouverture de saison “Rise Up” qui est immédiatement devenu viral pour toutes les mauvaises raisons.

POURQUOI et COMMENT cela s’est produit, nous ne sommes toujours pas tout à fait sûrs, mais l’acteur/chanteur a été la cible de calomnies sans fin de la part de fans qui ne pouvaient pas croire que la franchise basée à Atlanta s’est associée à une greffe sur la légendaire collection de stars de la ville, y compris Petit bébé, Ludacris, Jeezyet d’innombrables autres.

Naturellement, Rotimi a abordé le contrecoup lors d’une récente apparition au Big Tigger Morning Show d’Audacity V-103 basé à Atlanta.

“Hashtag, ils m’ont appelé. Quelqu’un de l’organisation des Falcons est venu à un spectacle auquel je jouais, et donc ils ont vu n’importe quoi, et ils ont contacté mon équipe ”, a-t-il expliqué.

Ils étaient comme, ‘yo, nous aimerions que Rotimi fasse l’hymne. Nous aimerions qu’il fasse tout le travail promotionnel pour les Falcons cette saison. Alors bien sûr, nous sommes comme, ‘ouais, c’est difficile, faisons-le.’ Pour plusieurs raisons. D’une part, ce n’est pas tous les jours qu’une entreprise d’un milliard de dollars vous appelle pour faire quelque chose.

Deuxièmement, je vis ici. Je vis ici depuis quatre ans d’affilée. J’ai deux maisons ici, mon fils est né ici. J’ai côtoyé les Falcons pendant des années. Ça a toujours été ma deuxième maison.

Troisièmement, j’aime vraiment la ville… Je me dis : “Bon sang, allons-y !”… Nous avons été rémunérés pour notre travail, donc pour moi, c’était définitivement une bonne chose… Je ne suis pas vraiment touché par ça. des trucs. J’ai été surpris… Ils m’ont choisi pour le faire, et j’en suis honoré… Je n’ai pas fait tout mon possible pour faire une chanson, non. C’était plus qu’ils tendaient la main… Je remercie Dieu d’avoir été choisi pour quelque chose comme ça.