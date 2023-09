Rotimi, M. Vegas, en tête d’affiche du festival African Caribbean Fest d’Atlanta

Un festival célébrant la culture mélange AfroBeats, Amapiano, Soukous, Reggae et Dancehall à ATL.

La programmation pour le Festival de musique, de gastronomie et d’art d’Afrique caribéenne présenté par Atlanta Jollof Music & Food Festival a été annoncé.

Se déroulant au Piedmont Park de 11 h à 23 h les 30 septembre et 1er octobre, le festival présentera un choc des cultures africaine et caribéenne mettant en vedette les comédiens en compétition Michael Blackson et Majah Hype ainsi que les artistes en compétition M. Vegas et Rotimi.

Selon Rotimi, il est certain de remporter la victoire en raison de l’importance particulière de ce week-end.

« Le week-end du Jour de l’Indépendance du Nigeria, je joue », a déclaré l’artiste de « Love Riddim » dans un communiqué de presse. Afrique contre Caraïbes cette année et je fais pression, je soutiens et je pousse l’équipe Afrique ! Nous avons eu l’afro contre le reggae, le jolloff contre le riz et les pois. Il est en train de descendre.

En plus d’assister à la compétition amicale entre comédiens et artistes, les participants dégusteront des plats concurrents, notamment du riz Jollof, dans le cadre d’un débat en cours pour savoir quel pays d’Afrique de l’Ouest prépare la meilleure version.

Il y aura également une activation spéciale du « Soul Healing Center » organisée par The Resource Guild qui comprendra « l’accès à des ressources de bien-être, y compris des « discussions de guérison de l’âme » gratuites de 6 à 10 minutes sur la santé mentale avec des professionnels certifiés de la santé mentale, la prévention des sans-abri, la toxicomanie, prévention du suicide, reiki, yoga et plus encore.

« AC Festival est une célébration des Noirs de la diaspora, où nous réunissons tout le monde en un seul endroit pour célébrer une combinaison d’afrobeats, d’amapiano, de reggae, de soca/calypso, de cuisine africaine, de cuisine caribéenne et bien plus encore », a déclaré R&B Soul. Le fondateur de Picnic, Ais York, dans un communiqué. « Assister à cet événement, c’est plonger dans chacune de ces cultures et je pense que même parmi les cultures, il existe différentes tribus, mais c’est bien de venir voir tout le monde pour pouvoir tout vivre.

Pour plus d’informations sur l’African Carribean Fest d’Atlanta, cliquez sur ICI.