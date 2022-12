Rotherham 1 – 3 Bristol C

Bristol City a lancé sa saison après la pause de la Coupe du monde avec une victoire 3-1 à Rotherham.

Les Robins n’avaient pas gagné à Rotherham depuis 1995 mais un but contre son camp, Joe Williams et Cameron Pring ont résisté à la tendance et ont également assuré qu’ils devançaient Rotherham dans le tableau du championnat.

Il s’agissait d’une première victoire en championnat depuis la mi-octobre pour l’équipe de Nigel Pearson qui a profité de ses opportunités au New York Stadium.

Rotherham a fait le premier pressing et Ben Wiles a enregistré le premier tir cadré. Il a traversé le milieu de terrain mais a frappé directement le gardien Max O’Leary après s’être coupé le pied droit.

Le tir d’Ollie Rathbone a ensuite dû être détourné en corner par Andy King alors que Rotherham augmentait la pression.

Le désastre a frappé les Miller contre le cours du jeu à l’autre bout alors que Bristol City a pris les devants à la 14e minute lorsque le centre de Nakhi Wells a été martelé dans son propre filet par Wes Harding.

Rotherham a bien répondu et a égalisé à la 25e minute. Le centre de backpost de Brooke Norton-Cuffy était parfait pour Chiedozie Ogbene et l’international de la République d’Irlande ne s’y est pas trompé.

Les visiteurs reprenaient l’avantage à la 30e minute après avoir de nouveau pénétré par la gauche. Tommy Conway s’est glissé jusqu’à la ligne de but et sa croix a été retournée à bout portant par Williams après que Viktor Johansson l’ait placée sur son chemin.

Dan Barlaser a ensuite testé O’Leary avec un tir du bord de la surface mais le gardien a été à la hauteur.

Les chances étaient rares dans les 20 premières minutes de la seconde mi-temps et le manager de Rotherham, Matt Taylor, a présenté deux attaquants du banc pour tenter de revenir dans le match.

La première chance majeure de la deuxième période est revenue à Alex Scott de City alors qu’il s’accrochait à l’autorisation hachée de Lee Peltier et a réussi un formidable arrêt en plongeon de Johansson.

City a remporté la victoire lors de la prochaine attaque à la 73e minute, le centre fouetté de Scott étant détourné par Pring pour son tout premier but de Robins.

Le remplaçant de Rotherham, Georgie Kelly, a créé une bonne occasion pour Wiles, mais l’effort du milieu de terrain depuis le bord de la surface a été détourné en corner.

L’équipe locale a continué avec un autre remplaçant, Scott High, produisant un arrêt de plongée d’O’Leary avec un effort à longue portée.

Antoine Semenyo aurait pu en ajouter un autre pour les visiteurs dans les dernières minutes, mais il a raté une contre-attaque avec seulement l’arrière haut défendant pour Rotherham.

O’Leary a continué à frustrer les Miller et il a refusé à Kelly un but de consolation dans le temps additionnel avec un arrêt en plongeon.