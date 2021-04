Coventry a fait un grand pas en avant vers la sécurité du championnat alors que le but de Leo Ostigard leur a valu une énorme victoire 1-0 à Rotherham jeudi soir.

La défaite aurait laissé les Sky Blues dans les trois derniers, mais la tête d’Ostigard à la 70e minute les a vus à la place s’écarter de six points des Millers en 22e – bien qu’ils aient encore deux matchs en main – et jusqu’au 18e du tableau.

Rotherham, qui disputait leur deuxième match en 48 heures dans une semaine maniaque pour eux alors qu’ils jouent à rattraper leur retard de tous les côtés autour d’eux, est maintenant à quatre points de la sécurité.

Ils ont cependant encore deux matchs en main de toutes les équipes au-dessus d’eux, il y a donc encore beaucoup d’espoir pour l’équipe de Paul Warne.

Relégation de bord de Coventry à six points au stade de New York

Coventry avait le pire bilan à l’extérieur du championnat avant le match, mais vous ne l’auriez pas su de la façon dont ils ont commencé le match.

N’eut été de trois arrêts brillants du gardien de but de Rotherham Viktor Johansson, ils auraient eu une avance confortable à la pause. Après seulement 43 secondes, il a fait basculer acrobatiquement une volée de Liam Kelly qui était destinée au coin supérieur sur la barre. 10 minutes plus tard, il a refusé Callum O’Hare à bout portant, avant que Matty Godden ne tire depuis une position où il semblait plus difficile à rater, et après 35 minutes, il était sur place pour écarter une tête de Tyler Walker au deuxième poteau.

Rotherham était confortablement deuxième au cours des 45 premières minutes, mais a produit une excellente occasion de marquer, alors que le milieu de terrain en prêt Lewis Wing a frappé un lecteur féroce contre le poteau sous un angle serré.

Les choses sont devenues beaucoup plus serrées en seconde période et les chances étaient minimes, mais Coventry a finalement réussi à dépasser Johansson. Cela a cependant pris une part de fortune, car la tête imposante d’Ostigard a pris une grande déviation sur Wes Harding – qui avait donné le coup franc d’où il venait – et dans le coin inférieur.

Ce que les gérants ont dit …

Rotherham’s Paul Warne: « Coventry a mieux joué que nous. Notre gardien a effectué beaucoup plus d’arrêts que le leur, ils étaient la meilleure équipe et je n’ai rien à redire sur le résultat. Ils étaient plus physiques, plus directs et ils nous ont vraiment battus. mauvaise façon, ils l’ont bien mérité. Les 20 premières minutes nous ont secoués et nous ne sommes jamais vraiment entrés dans le jeu. Je sais que nous avons touché le poteau, mais cela aurait mis le brillant sur une mauvaise performance.

« Je n’utilise pas [the fixture pile-up] comme excuse. Il y a un élément psychologique et des jambes fatiguées. Nous ne semblions pas aussi vifs et brillants sur le ballon aujourd’hui, et à part le match à domicile de Wycombe, c’était le plus déçu que j’ai été avec nous cette saison. Mais nous savons qu’il y aura des hauts et des bas pour le reste de la saison, et nous devons essayer de les préparer pour dimanche maintenant. «

















3:01



Le patron de Coventry, Mark Robins, a marqué son retour à Rotherham avec trois points alors que les Sky Blues récoltaient les trois points dans leur bataille de relégation.



Coventry Mark Robins: « Je pensais que nous étions vraiment bons dès le début. Leur gardien de but a réalisé trois arrêts remarquables, et vous le regardez et vous pensez que c’est l’histoire de notre saison.

« Mais les joueurs étaient prêts pour ça, c’est une équipe vraiment difficile à affronter, et c’était difficile pour eux en dehors de la série de matchs qu’ils ont disputés. Mais pour nous, c’est une très bonne semaine de nuit, et une feuille blanche loin de chez nous est vraiment énorme pour nous. Cela nous donne une plate-forme et maintenant nous levons les yeux et attendons avec impatience un match difficile contre Barnsley à domicile. «

Homme du match – Leo Ostigard

Andy Hinchcliffe sur Sky Sports Football:

« C’est un objectif qui pourrait garder Coventry dans le championnat. Il a fait une brillante démonstration individuelle et sa contribution à l’arrière a également été brillante. »

Et après?

