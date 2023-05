Rotation de l’Inter Milan, clé de la formation dans la poussée de la Ligue des champions

La rotation intelligente de l’Inter Milan à des postes clés pour exploiter des adversaires fatigués est quelque chose qu’ils ont perfectionné sous l’entraîneur Inzaghi cette saison. Jonathan Moscrop/Getty Images

Soit vous réussissez en faisant ce que tout le monde fait et en le faisant mieux qu’eux, soit vous réussissez en faisant les choses différemment. Le vieux mantra s’applique à l’Inter Milan – qui, malgré toutes ses faiblesses et ses faiblesses, est quatrième de la Serie A, finaliste de la Coppa Italia et détient une avance de 2-0 après le match aller de sa demi-finale de Ligue des champions contre l’AC Milan – en deux voies principales. L’un est « old school » et l’autre résolument new school.

Le point de différence « retour en arrière » avec l’Inter est le fait que l’équipe de Simone Inzaghi joue avec deux attaquants plutôt qu’un. L’innovation est la façon dont ils ont exploité le changement de règle de trois remplacements à cinq, « programmant » efficacement leurs changements à l’avance et effectuant les mêmes mouvements, dans les mêmes positions, et souvent à peu près au même moment du match.

Les tandems offensifs étaient monnaie courante dans le football européen pendant de nombreuses années, mais aujourd’hui, ils sont quelque peu dépassés, du moins parmi les clubs d’élite : seule une poignée d’autres, comme l’Atletico Madrid et Leipzig, utilisent encore deux avant-centres comme l’Inter. Il est facile de rester coincé dans la sémantique ici étant donné que les formations sont fluides, mais la plupart des meilleurs clubs ont tendance à préférer attaquer avec un attaquant central et deux hommes larges en haut du terrain. Parfois, ils utilisent des ailiers inversés (par exemple, un pied droit vers la gauche) dont les courses sont conçues pour les emmener à l’intérieur et dans la zone plutôt que de traverser le ballon. Vinicius Junior du Real Madrid – un pied droit jouant sur le flanc gauche – en est un excellent exemple.

Pas l’Inter. Ils ont quatre attaquants – Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Joaquin Correa, Edin Dzeko – et leurs schémas sont conçus autour de leur interaction, avec une largeur provenant de leurs arrières latéraux. Avoir deux gars au milieu – en particulier contre des équipes qui jouent avec quatre défenseurs, c’est-à-dire la plupart des équipes – signifie que vous pouvez attacher les deux défenseurs centraux et ouvrir un espace pour un coureur du milieu de terrain.

Le deuxième but de l’Inter contre Milan en demi-finale de mercredi en est un excellent exemple : Dzeko et Martinez ont fait des courses (une large, une courte) pour faire glisser leurs marqueurs, Fikayo Tomori et Simon Kjaer, hors de position, ce qui a permis à Henrikh Mkhitaryan de revenir de milieu de terrain, attaquez l’espace et marquez. (Certes, Sandro Tonali aurait pu faire un meilleur travail pour suivre la course de Mkhitaryan, mais bon : c’est un sport à faible score dans lequel de petits détails peuvent avoir des effets démesurés, et vous devez être prêt à exploiter ces erreurs.)

La plupart des équipes, qu’elles jouent un arrière trois ou un arrière quatre, ne sont tout simplement pas habituées à affronter un deux avant. Et cela signifie devoir s’adapter. Ce n’est pas sorcier; c’est faisable, mais dans un match où les marges sont minces comme une demi-finale de la Ligue des champions, tout temps de préparation passé à s’ajuster est du temps que vous ne passez pas à faire autre chose pour vous aider à gagner. Cela finit par être une chose de plus à penser.

Il y a un autre hic dans le cas de l’Inter : leurs quatre attaquants sont tous sensiblement différents les uns des autres. Lukaku est grand, puissant et direct. Dzeko est également grand, mais il est plus nerveux, plus lent (ce à quoi vous vous attendez étant donné qu’il a 37 ans) et un passeur doué. Lautaro est plus petit, plus rapide et un dribbleur doué. Correa est une sorte de joker: c’est un gars plus grand avec un contrôle de balle « petit homme » et il offre une bonne dose d’imprévisibilité. Ce quatuor diversifié permet à Inzaghi de mélanger et assortir des combinaisons en fonction de l’adversaire et de la situation dans le jeu.

L’Inter a disputé 49 matchs cette saison et les départs ont été partagés par le quatuor : Lautaro en a le plus (39), suivi de Dzeko (30), Lukaku (17) et Correa (14). Ils ne sont pas tout à fait interchangeables – Lautaro joue plus parce que, eh bien, il est probablement le meilleur du groupe et Lukaku a raté une partie de la saison à cause d’une blessure – mais il est évident qu’Inzaghi fait confiance aux quatre. Cela est confirmé par son utilisation des substitutions, son autre argument de vente unique et la façon dont il a alloué les minutes.

L’Inter a disputé 34 matchs de championnat, ce qui signifie que le nombre maximum de sous-marins qu’ils pourraient faire est de 170 ; ils en ont fait 167. Manchester City, en revanche, a également joué 34 matchs, mais ils n’en ont fait que 110. Il n’y a pas de bien ou de mal ici : c’est juste une approche différente basée sur ce qui convient à votre équipe. Mais ce qui est intéressant ici, c’est que l’Inter a tendance à toujours faire les mêmes remplacements. Inzaghi remplacera souvent ses deux attaquants et ses deux latéraux – là aussi il y a une bonne rotation, avec Federico Dimarco et Robin Gosens à gauche et Denzel Dumfries et Raoul Bellanova ou Matteo Darmian, quand il ne joue pas au centre- arrière, sur la droite – généralement autour de l’heure.

Les avantages ici sont évidents. Les défenseurs adverses doivent affronter des jambes fraîches et des attaquants aux caractéristiques différentes dans la dernière demi-heure. L’aile arrière dans la formation 3-5-2 d’Inzaghi est probablement la position la plus exigeante physiquement et évidemment, aller à fond pendant 60 minutes est moins éprouvant que de le faire pendant 90 minutes. L’Inter n’est pas une équipe de pressing rapide, mais il y a fort à parier qu’elle presserait encore moins si ses attaquants devaient jouer 90 minutes complètes.

La gestion de la charge permet également aux joueurs de rester motivés : vous pouvez commencer sur le banc, mais si vous êtes arrière ou attaquant, vous savez que vous allez probablement jouer : les attaquants de l’Inter sont entrés en jeu dans plus de 85 % des matchs dans lesquels ils sont au banc, alors que pour les ailiers, c’est 78% du temps. Et, bien sûr, cela aide à garder les joueurs frais – particulièrement important dans le cas des gars plus âgés – tout en minimisant le risque de blessure. (En gros : si vous êtes sur le banc, vous ne serez probablement pas blessé.)

Évidemment, avant de saluer Inzaghi comme un génie et un innovateur, il y a quelques mises en garde. Cette approche ne fonctionne que lorsque vous avez des gars aux capacités comparables, comme Dzeko et Lukaku (ou, du moins, la version de Lukaku de cette saison). Si Carlo Ancelotti commençait à alterner Karim Benzema et Mariano Diaz au Real Madrid, ou si Mikel Arteta d’Arsenal enlevait Bukayo Saka pour Reiss Nelson après 60 minutes à chaque match, ils seraient probablement arrêtés pour crimes contre le football. Aussi, ce que vous gagnez en fraîcheur et en imprévisibilité, vous le perdez en termes d’alchimie : plus vous jouez ensemble, mieux vous vous comprenez. Ce n’est pas un hasard si en ce qui concerne le milieu de terrain et la défense centrale, Inzaghi a tendance pas pour ce faire parce que la chimie et la coordination importent davantage dans ces rôles.

Cependant, son approche fonctionne un charme pour l’Inter cette saison. Cela leur a permis de traverser des moments difficiles et de garder les joueurs heureux – ce n’est pas une tâche facile dans un club qui, historiquement, a été l’incarnation du chaos et de l’instabilité. Cela soulève également la question de savoir ce que les entraîneurs peuvent faire de plus avec le luxe de cinq remplacements et comment ils pourraient changer le jeu. Le sentiment est que, à l’exception d’Inzaghi et de quelques autres, la plupart ont à peine effleuré la surface.

Dans l’ensemble, les succès de l’Inter montrent qu’être différent peut parfois être tout aussi important qu’être bon.